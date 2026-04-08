Іран замислив брати плату за прохід танкерів Ормузькою протокою у біткоїнах

Іран вимагатиме від судноплавних компаній платити криптовалютою за проходження нафтових танкерів через Ормузьку протоку, оскільки прагне зберегти контроль над ключовим водним шляхом протягом двотижневого припинення вогню.

Іран вимагатиме плату з суден за проходження Ормузькою протокою

Про це повідомив представник Профспілки експортерів нафти Ірану Хамід Хоссейні в інтерв’ю Financial Times.

Ірану потрібно контролювати, що ввозиться та вивозиться з протоки, щоб ці два тижні не використовувалися для передачі зброї.

Хоссейні заявив, що будь-який танкер, який проходить через протоку, повинен надіслати електронного листа владі щодо свого вантажу, після чого Іран повідомить їх про розмір збору, який сплачується в цифрових валютах.

Тариф становить 1 долар за барель нафти, при цьому порожні танкери можуть проходити безкоштовно.

Після надходження електронного листа та завершення Іраном оцінки суднам дається кілька секунд для оплати в біткоїнах, що гарантує, що їх не можна буде відстежити або конфіскувати через санкції.

8 квітня танкери в Перській затоці отримали попередження про те, що вони стануть мішенями військових ударів, якщо спочатку не отримають схвалення іранської влади.

За оцінками, близько 175 мільйонів барелів сирої нафти та нафтопродуктів наразі завантажено на 187 танкерів у Перській затоці, які тепер можуть почати рух, залежно від ситуації в протоці.

Керівники галузі оцінюють, що від 300 до 400 суден чекають на можливість вийти з Перської затоки, щойно це стане безпечно.

При цьому керівник консультативної служби групи морської розвідки EOS Risk Мартін Келлі заявив, що розібратися з накопиченою затримкою суден, що чекають на вихід, за два тижні не вдасться.

За його словами, через "досить тривалий" процес щодня через протоку зможуть пройти близько 10–15 суден, що значно менше, ніж 135 суден до війни.