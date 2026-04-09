Иран нагло обвинил США в нарушении 3 пунктов соглашения

Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил, что США нарушили 3 из 10 пунктов иранского рамочного соглашения еще до начала переговоров.

Иран набросился на США из-за якобы несоблюдения условий соглашения

Об этом он написал в соцсети X.

В частности, Галибаф обвинил США в несоблюдении прекращения огня в Ливане, проникновении беспилотника в иранское воздушное пространство в городе Лар, а также в отрицании права Ирана на обогащение урана.

Теперь сама "рабочая основа для переговоров" была открыта и очевидно нарушена еще до начала переговоров. При таких условиях двустороннее прекращение огня или переговоры необоснованны.

8 апреля США, Израиль и Иран согласились на двухнедельное взаимное прекращение огня и открытие движения коммерческих судов по Ормузскому проливу. Хотя позже Иран отказался пропускать открытие судоходства в этом проливе.