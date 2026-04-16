Іран обходить блокаду США в Ормузькій протоці новим маршрутом

Щонайменше два іранські судна, на які накладено санкції США, у четвер пройшли через Ормузьку протоку в Перську затоку, скориставшись, імовірно, новим маршрутом з Об’єднаних Арабських Еміратів, попри третій день блокади з боку США.

Іранські судна пройшли Ормузькою протокою попри блокаду США

За даними систем відстеження суден, підсанкційний танкер для перевезення скрапленого вуглеводневого газу G Summer увійшов до Перської затоки, пропливши між іранськими островами Ларак і Кешм пізно ввечері 15 квітня.

Цей порожній танкер передавав інформацію про те, що він належить китайським власникам, та вказував іракський порт Хор-аль-Зубайр як пункт призначення.

Дуже великий нафтовий танкер Hong Lu — який також під санкціями через зв’язки з Іраном — пройшов між островами невдовзі після цього і тепер пливе на захід уздовж узбережжя Ірану до іракського Басру.

Обидва судна на початку цього тижня прибули до міста Фуджейра в Об’єднаних Арабських Еміратах, а в середу рушили на північний схід через Оманську затоку до іранського узбережжя, а потім на північ у бік Ормузької протоки — це був незвичний обхідний маршрут.

За кілька годин до них тим самим маршрутом пройшов балкер Rosalina, який прямував до іранського порту з вантажем продовольства. Невеликий танкер для перевезення нафтопродуктів Nobler перетнув протоку на схід у бік Оманської затоки за кілька годин пізніше.

Хоча подвійна блокада Ірану і США не зупинила рух через Ормузьку протоку, транзитні перевезення сповільнилися до мінімуму, і, як видається, жоден завантажений іранський нафтовий танкер не проплив через Ормуз. Однак радіоелектронні перешкоди та практика вимкнення транспондерів означають, що не всі проходження можуть бути помічені.

Центральне командування США заявило 15 квітня, що жодне судно не прорвало блокаду, а дев’ять суден виконали вказівки американських військових повернутися в бік Ірану.

Тим часом Тегеран заявив, що один із його нафтових супертанкерів прорвав американську блокаду. Хоча назва судна не називалася, ймовірно, йшлося про Alicia — порожнє судно, на яке накладено санкції США, яке здійснювало транзит у бік Ірану, пропливши повз іранський острів Ларак у середу.

Дані про відстеження суден, зібрані Bloomberg, показують, що у вівторок пропливло 11 торгових суден, хоча у вихідні, до введення блокади США, їхня середня кількість становила 16. Це відносно високий показник для тижнів конфлікту, але все ще значно нижчий за довоєнний рівень, який становив у середньому близько 135 суден на день.