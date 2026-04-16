Сенат США "провалив" резолюцію про воєнні повноваження Трампа у війні проти Ірану

Сенат США не зміг схвалити резолюцію про воєнні повноваження, яка мала обмежити можливості американського президента Дональда Трампа застосовувати подальші військові дії проти Ірану без дозволу Конгресу.
Головні тези:
- Сенат США не підтримав ініціативу про обмеження воєнних повноважень Трампа у конфлікті з Іраном.
- Частина Республіканської партії погрожує відкликати підтримку війни, якщо вона триватиме довше 60 днів без відповідного дозволу.
Республіканці проголосували проти обмеження воєнних повноважень Трампа
Резолюція була відхилена у Сенаті 52 голосами проти 47, здебільшого за партійною ознакою.
Сенатор-республіканець Ренд Пол став єдиним представником партії Трампа, який проголосував за цей документ, тоді як демократ Джон Феттерман був єдиним серед своїх однопартійців, хто виступив проти нього.
В ініціативі сенаторки-демократки Теммі Дакворт йдеться про те, що Конгрес доручає президенту припинити участь американських збройних сил у конфлікті з Іраном, якщо це прямо не дозволено оголошенням війни або спеціальним дозволом на застосування військової сили.
Деякі представники Республіканської партії заявили, що вони можуть скасувати свою підтримку війни в Ірані, якщо вона не завершиться до 60-денного терміну. Це обмеження закріплене Резолюцією про воєнні повноваження 1973 року, яке визначає максимальний термін ведення несанкціонованих Конгресом бойових дій.
Цей термін може бути продовжено до 90 днів, якщо президент письмово засвідчить обом палатам, що цього вимагає "неминуча військова необхідність", пов'язана з безпекою Збройних сил США.
Сенат США вже не вперше намагається завадити Трампу продовжувати операцію проти Ірану — 4 березня подібний законопроєкт провалився у верхній палаті Конгресу.
Навіть за умови схвалення ініціативи Сенатом і Палатою представників президент США міг би накласти на неї вето. Для його подолання потрібна була б більшість у дві третини голосів в обох палатах, які утримують республіканці.
