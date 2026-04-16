Сенат США "провалил" резолюцию о военных полномочиях Трампа в войне против Ирана

Сенат США не смог одобрить резолюцию о военных полномочиях, которая должна была ограничить возможности американского президента Дональда Трампа применять дальнейшие военные действия против Ирана без разрешения Конгресса.

Резолюция была отклонена в Сенате 52 голосами против 47, в основном по партийному признаку.

Сенатор-республиканец Рэнд Пол стал единственным представителем партии Трампа, проголосовавшим за этот документ, тогда как демократ Джон Феттерман был единственным среди своих однопартийцев, выступивших против него.

В инициативе сенаторки-демократки Темми Дакворт говорится, что Конгресс поручает президенту прекратить участие американских вооруженных сил в конфликте с Ираном, если это прямо не разрешено объявлением войны или специальным разрешением на применение военной силы.

Мы не можем разрешить этому хаосу продолжаться бесконтрольно. Поскольку наши войска продолжают жертвовать всем, что от них требуется, мы, сенаторы, должны делать абсолютный минимум того, что от нас требуется.

Некоторые представители Республиканской партии заявили, что они могут упразднить свою поддержку войны в Иране, если она не завершится к 60-дневному сроку. Это ограничение закреплено Резолюцией о военных полномочиях 1973 г., которое определяет максимальный срок ведения несанкционированных Конгрессом боевых действий.

Этот срок может быть продлен до 90 дней, если президент в письменном виде засвидетельствует обеим палатам, что этого требует "неизбежная военная необходимость", связанная с безопасностью Вооруженных сил США.

Сенат США уже не в первый раз пытается помешать Трампу продолжать операцию против Ирана — 4 марта подобный законопроект провалился в верхней палате Конгресса.