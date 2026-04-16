Сенат США "провалил" резолюцию о военных полномочиях Трампа в войне против Ирана

Сенат США не смог одобрить резолюцию о военных полномочиях, которая должна была ограничить возможности американского президента Дональда Трампа применять дальнейшие военные действия против Ирана без разрешения Конгресса.
Главные тезисы
- Сенат США не одобрил резолюцию об ограничении военных полномочий президента Трампа в военной операции против Ирана.
- Республиканцы проголосовали против инициативы, но часть партии угрожает отозвать поддержку войны, если она продлится более 60 дней без соответствующего разрешения.
Республиканцы проголосовали против ограничения военных полномочий Трампа
Резолюция была отклонена в Сенате 52 голосами против 47, в основном по партийному признаку.
Сенатор-республиканец Рэнд Пол стал единственным представителем партии Трампа, проголосовавшим за этот документ, тогда как демократ Джон Феттерман был единственным среди своих однопартийцев, выступивших против него.
В инициативе сенаторки-демократки Темми Дакворт говорится, что Конгресс поручает президенту прекратить участие американских вооруженных сил в конфликте с Ираном, если это прямо не разрешено объявлением войны или специальным разрешением на применение военной силы.
Некоторые представители Республиканской партии заявили, что они могут упразднить свою поддержку войны в Иране, если она не завершится к 60-дневному сроку. Это ограничение закреплено Резолюцией о военных полномочиях 1973 г., которое определяет максимальный срок ведения несанкционированных Конгрессом боевых действий.
Этот срок может быть продлен до 90 дней, если президент в письменном виде засвидетельствует обеим палатам, что этого требует "неизбежная военная необходимость", связанная с безопасностью Вооруженных сил США.
Сенат США уже не в первый раз пытается помешать Трампу продолжать операцию против Ирана — 4 марта подобный законопроект провалился в верхней палате Конгресса.
Даже при одобрении инициативы Сенатом и Палатой представителей президент США мог бы наложить на нее вето. Для его преодоления потребовалось бы большинство в две трети голосов в обеих палатах, удерживаемых республиканцами.
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-