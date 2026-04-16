Сенат США "провалил" резолюцию о военных полномочиях Трампа в войне против Ирана
Категория
Политика
Дата публикации

Сенат США
Читати українською
Источник:  CBS News

Сенат США не смог одобрить резолюцию о военных полномочиях, которая должна была ограничить возможности американского президента Дональда Трампа применять дальнейшие военные действия против Ирана без разрешения Конгресса.

Главные тезисы

  • Сенат США не одобрил резолюцию об ограничении военных полномочий президента Трампа в военной операции против Ирана.
  • Республиканцы проголосовали против инициативы, но часть партии угрожает отозвать поддержку войны, если она продлится более 60 дней без соответствующего разрешения.

Республиканцы проголосовали против ограничения военных полномочий Трампа

Резолюция была отклонена в Сенате 52 голосами против 47, в основном по партийному признаку.

Сенатор-республиканец Рэнд Пол стал единственным представителем партии Трампа, проголосовавшим за этот документ, тогда как демократ Джон Феттерман был единственным среди своих однопартийцев, выступивших против него.

В инициативе сенаторки-демократки Темми Дакворт говорится, что Конгресс поручает президенту прекратить участие американских вооруженных сил в конфликте с Ираном, если это прямо не разрешено объявлением войны или специальным разрешением на применение военной силы.

Мы не можем разрешить этому хаосу продолжаться бесконтрольно. Поскольку наши войска продолжают жертвовать всем, что от них требуется, мы, сенаторы, должны делать абсолютный минимум того, что от нас требуется.

Некоторые представители Республиканской партии заявили, что они могут упразднить свою поддержку войны в Иране, если она не завершится к 60-дневному сроку. Это ограничение закреплено Резолюцией о военных полномочиях 1973 г., которое определяет максимальный срок ведения несанкционированных Конгрессом боевых действий.

Этот срок может быть продлен до 90 дней, если президент в письменном виде засвидетельствует обеим палатам, что этого требует "неизбежная военная необходимость", связанная с безопасностью Вооруженных сил США.

Сенат США уже не в первый раз пытается помешать Трампу продолжать операцию против Ирана — 4 марта подобный законопроект провалился в верхней палате Конгресса.

Даже при одобрении инициативы Сенатом и Палатой представителей президент США мог бы наложить на нее вето. Для его преодоления потребовалось бы большинство в две трети голосов в обеих палатах, удерживаемых республиканцами.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Сенаторы США хотят отомстить Орбану за блокирование помощи для Украины
Сенаторы США планируют поквитаться с Орбаном
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Сенаторы США бросили вызов Трампу через НАТО
Сенат
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Сенат требует у Трампа объяснений по поводу визита подсанкционных депутатов РФ
Трамп

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?