Трамп анонсував можливу мирну угоду з Іраном

Президент США Дональд Трамп заявив, що угода з Іраном "цілком можливо" буде укладена до візиту британського короля до Сполучених Штатів наприкінці квітня.

Це можливо. Цілком можливо. Їх (Іран, — ред.) добряче побили. Це цілком можливо, — наголосив американський президент.

Крім того, Трамп прокоментував відносити із британськими лідерами — він розхвалив свої стосунки з королем і додав, що йому "подобається прем’єр-міністр Кір Стармер".

Журналісти також запитали президента США про стан "особливих відносин" з Британією, які, за словами самого Трампа, "були кращими".

Як розвиваються відносини? Це такі відносини, коли ми просили їх про допомогу, а їх не було. Коли ми потребували їх, їх не було. Коли ми не потребували їх, їх не було. І їх досі немає. Дональд Трамп Президент США

Раніше переговори США та Ірану у Пакистані про постійне завершення війни провалилися через відмову Тегерана виконати ключові вимоги — відмовитися від ядерної програми та припинити підтримку проксі-сил.

Після цього Трамп оголосив про морську блокаду іранських портів. Водночас Велика Британія заявила, що не братиме участі в блокаді, посилаючись на власні цілі.

США та Іран ведуть активні консультації з приводу нового раунду переговорів про завершення війни, який може відбутися вже 16 квітня. Як можливі майданчики розглядають Ісламабад і Женеву, остаточного рішення щодо місця зустрічі поки що не ухвалено.