Трамп анонсував можливу мирну угоду з Іраном

Джерело:  Sky News

Президент США Дональд Трамп заявив, що угода з Іраном "цілком можливо" буде укладена до візиту британського короля до Сполучених Штатів наприкінці квітня.

  • Трамп заявив про можливу мирну угоду з Іраном перед візитом британського короля до США.
  • Переговори між США та Іраном у Пакистані завершилися невдачею через відмову Тегерана виконати ключові вимоги.

Трамп анонсував мирну угоду з Іраном у квітні

Це можливо. Цілком можливо. Їх (Іран, — ред.) добряче побили. Це цілком можливо, — наголосив американський президент.

Крім того, Трамп прокоментував відносити із британськими лідерами — він розхвалив свої стосунки з королем і додав, що йому "подобається прем’єр-міністр Кір Стармер".

Журналісти також запитали президента США про стан "особливих відносин" з Британією, які, за словами самого Трампа, "були кращими".

Як розвиваються відносини? Це такі відносини, коли ми просили їх про допомогу, а їх не було. Коли ми потребували їх, їх не було. Коли ми не потребували їх, їх не було. І їх досі немає.

Раніше переговори США та Ірану у Пакистані про постійне завершення війни провалилися через відмову Тегерана виконати ключові вимоги — відмовитися від ядерної програми та припинити підтримку проксі-сил.

Після цього Трамп оголосив про морську блокаду іранських портів. Водночас Велика Британія заявила, що не братиме участі в блокаді, посилаючись на власні цілі.

США та Іран ведуть активні консультації з приводу нового раунду переговорів про завершення війни, який може відбутися вже 16 квітня. Як можливі майданчики розглядають Ісламабад і Женеву, остаточного рішення щодо місця зустрічі поки що не ухвалено.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
"Продовжу сприяти миру". Папа Римський відповів на звинувачення Трампа
Папа Римський
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Він суттєво відставав". Трамп уперше відреагував на поразку Орбана
Трамп
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп відновив санкції проти російської нафти
Трамп

