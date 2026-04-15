Трамп анонсував можливу мирну угоду з Іраном

Президент США Дональд Трамп заявив, що угода з Іраном "цілком можливо" буде укладена до візиту британського короля до Сполучених Штатів наприкінці квітня.
Головні тези:
- Трамп заявив про можливу мирну угоду з Іраном перед візитом британського короля до США.
- Переговори між США та Іраном у Пакистані завершилися невдачею через відмову Тегерана виконати ключові вимоги.
Трамп анонсував мирну угоду з Іраном у квітні
Крім того, Трамп прокоментував відносити із британськими лідерами — він розхвалив свої стосунки з королем і додав, що йому "подобається прем’єр-міністр Кір Стармер".
Журналісти також запитали президента США про стан "особливих відносин" з Британією, які, за словами самого Трампа, "були кращими".
Раніше переговори США та Ірану у Пакистані про постійне завершення війни провалилися через відмову Тегерана виконати ключові вимоги — відмовитися від ядерної програми та припинити підтримку проксі-сил.
Після цього Трамп оголосив про морську блокаду іранських портів. Водночас Велика Британія заявила, що не братиме участі в блокаді, посилаючись на власні цілі.
США та Іран ведуть активні консультації з приводу нового раунду переговорів про завершення війни, який може відбутися вже 16 квітня. Як можливі майданчики розглядають Ісламабад і Женеву, остаточного рішення щодо місця зустрічі поки що не ухвалено.
