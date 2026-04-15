Трамп анонсировал возможное мирное соглашение с Ираном
Источник:  Sky News

Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение с Ираном "вполне возможно" будет заключено до визита британского короля в Соединенные Штаты в конце апреля.

Главные тезисы

  • Дональд Трамп заявил о возможном мирном соглашении с Ираном до визита британского короля в США.
  • Переговоры между США и Ираном в Пакистане завершились неудачей из-за отказа Тегерана выполнить ключевые требования.

Это возможно. Вполне возможно. Их (Иран, — ред.) избили. Это вполне возможно, — подчеркнул американский президент.

Кроме того, Трамп прокомментировал относить с британскими лидерами — он расхвалил свои отношения с королем и добавил, что ему "нравится премьер-министр Кир Стармер".

Журналисты также спросили президента США о состоянии "особых отношений" с Британией, которые, по словам самого Трампа, "были лучше".

Как развиваются отношения? Это такие отношения, когда мы просили их о помощи, а их не было. Когда мы нуждались в них, их не было. Когда мы не нуждались в них, их не было. И их до сих пор нет.

Дональд Трамп

Ранее переговоры США и Ирана в Пакистане о постоянном завершении войны провалились из-за отказа Тегерана выполнить ключевые требования — отказаться от ядерной программы и прекратить поддержку прокси-сил.

После этого Трамп объявил о морской блокаде иранских портов. В то же время Великобритания заявила, что не будет участвовать в блокаде, ссылаясь на собственные цели.

США и Иран ведут активные консультации по поводу нового раунда переговоров по завершению войны, который может состояться уже 16 апреля. Как возможные площадки рассматривают Исламабад и Женеву, окончательное решение о месте встречи пока не принято.

"Продолжу содействовать миру". Папа Римский ответил на обвинения Трампа
"Он существенно отставал". Трамп впервые отреагировал на поражение Орбана
Трамп возобновил санкции против российской нефти
