Трамп анонсировал возможное мирное соглашение с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение с Ираном "вполне возможно" будет заключено до визита британского короля в Соединенные Штаты в конце апреля.

Это возможно. Вполне возможно. Их (Иран, — ред.) избили. Это вполне возможно, — подчеркнул американский президент.

Кроме того, Трамп прокомментировал относить с британскими лидерами — он расхвалил свои отношения с королем и добавил, что ему "нравится премьер-министр Кир Стармер".

Журналисты также спросили президента США о состоянии "особых отношений" с Британией, которые, по словам самого Трампа, "были лучше".

Как развиваются отношения? Это такие отношения, когда мы просили их о помощи, а их не было. Когда мы нуждались в них, их не было. Когда мы не нуждались в них, их не было. И их до сих пор нет. Дональд Трамп Президент США

Ранее переговоры США и Ирана в Пакистане о постоянном завершении войны провалились из-за отказа Тегерана выполнить ключевые требования — отказаться от ядерной программы и прекратить поддержку прокси-сил.

После этого Трамп объявил о морской блокаде иранских портов. В то же время Великобритания заявила, что не будет участвовать в блокаде, ссылаясь на собственные цели.

США и Иран ведут активные консультации по поводу нового раунда переговоров по завершению войны, который может состояться уже 16 апреля. Как возможные площадки рассматривают Исламабад и Женеву, окончательное решение о месте встречи пока не принято.