"Продолжу содействовать миру". Папа Римский ответил на обвинения Трампа

Источник:  Vatican News

Папа Римский Лев XIV в ответ на критику со стороны президента США заявил, что не боится администрации Дональда Трампа и продолжит выступать против войны.

Папа Римский Лев XIV отреагировал на обвинение Трампа

Об этом понтифик сказал журналистам во время перелета в Алжир.

Я не рассматриваю свою функцию как политика, я не политик и не хочу вступать с ним (Трампом — ред.) в спор. Я не думаю, что посланием Евангелия можно злоупотреблять, как это некоторые делают. Я и дальше громко выступаю против войны, стараясь содействовать миру, поощряя диалог и многосторонность в отношениях между государствами с целью поиска решения проблем.

По его словам, сегодня слишком много людей страдает и погибает в результате войн, поэтому кто-то должен подняться и сказать, что «существует лучший путь».

Поэтому послание, которое Епископ Рима стремится постоянно повторять, всегда одно и то же: мир. Я обращаюсь ко всем мировым лидерам, не только к нему (Трампа — ред.): попробуем покончить с войнами и поддерживать мир и примирение.

Он также заявил, что не боится администрации Дональда Трампа.

Я не боюсь администрации Трампа. Я и дальше буду громко проповедовать послание Евангелия, ради которого трудится Церковь. Мы не являемся политиками, мы не смотрим на внешнюю политику с такой же перспективы. Но мы верим в послание Евангелия как строители мира.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выступил с резкой критикой в адрес Папы Римского Льва XIV из-за его позиции по поводу войны в Иране.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Папа Римский обратился к миру с новым призывом касательно Украины
Папа Римский призывает помочь Украине вернуть мир
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Папа Римский направил в Украину генераторы, лекарства и продукты
Украина получила помощь от Ватикана
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Не надо политики!". Трамп набросился с обвинениями на Папу Римского
Donald Trump
Трамп

