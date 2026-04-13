"Продолжу содействовать миру". Папа Римский ответил на обвинения Трампа

Папа Римский Лев XIV в ответ на критику со стороны президента США заявил, что не боится администрации Дональда Трампа и продолжит выступать против войны.
Главные тезисы
- Папа Римский Лев XIV не боится администрации Трампа и утверждает, что будет продолжать выступать против войны в мире.
- Основная задача понтифика - распространение послания мира и содействие диалогу для разрешения конфликтов между государствами.
Папа Римский Лев XIV отреагировал на обвинение Трампа
Об этом понтифик сказал журналистам во время перелета в Алжир.
По его словам, сегодня слишком много людей страдает и погибает в результате войн, поэтому кто-то должен подняться и сказать, что «существует лучший путь».
Он также заявил, что не боится администрации Дональда Трампа.
Я не боюсь администрации Трампа. Я и дальше буду громко проповедовать послание Евангелия, ради которого трудится Церковь. Мы не являемся политиками, мы не смотрим на внешнюю политику с такой же перспективы. Но мы верим в послание Евангелия как строители мира.
Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выступил с резкой критикой в адрес Папы Римского Льва XIV из-за его позиции по поводу войны в Иране.
