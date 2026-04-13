"Продовжу сприяти миру". Папа Римський відповів на звинувачення Трампа

Папа Римський Лев XIV у відповідь на критику з боку президента США заявив, що не боїться адміністрації Дональда Трампа і продовжить виступати проти війни.

Папа Римський Лев XIV відреагував на звинувачення Трампа

Про це понтифік сказав журналістам під час перельоту до Алжиру.

Я не розглядаю свою функцію як політика, я не політик, і не хочу вступати з ним (Трампом — ред.) у суперечку. Я не думаю, що посланням Євангелія можна зловживати, як це дехто робить. Я й надалі голосно виступаю проти війни, стараючись сприяти миру, заохочуючи діалог та багатосторонність у стосунках між державами з метою пошуку вирішення проблем. Лев XIV Папа Римський

За його словами, сьогодні надто багато людей страждає та гине внаслідок війн, тому хтось мусить підвестися і сказати, що «існує кращий шлях».

Тому послання, яке Єпископ Риму прагне постійно повторювати, завжди одне й те саме: мир. Я звертаюся до всіх світових лідерів, не лише до нього (Трампа — ред.): спробуймо покласти край війнам і підтримувати мир і примирення.

Він також заявив, що не боїться адміністрації Дональда Трампа.

Я не боюся адміністрації Трампа. Я й надалі голосно проповідуватиму послання Євангелія, заради якого трудиться Церква. Ми не є політиками, ми не дивимося на зовнішню політику з такої ж перспективи. Але ми віримо в послання Євангелія як будівничі миру.

Раніше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп виступив з різкою критикою на адресу Папи Римського Лева XIV через його позицію щодо війни в Ірані.