"Продовжу сприяти миру". Папа Римський відповів на звинувачення Трампа
Джерело:  Vatican News

Папа Римський Лев XIV у відповідь на критику з боку президента США заявив, що не боїться адміністрації Дональда Трампа і продовжить виступати проти війни.

Головні тези:

  • Папа Римський Лев XIV відреагував на звинувачення президента США Трампа, підтверджуючи свою позицію проти війни та за мир у світі.
  • Понтифік наголосив, що основним завданням для нього є поширення послання миру та сприяння діалогу між державами для вирішення конфліктів.

Про це понтифік сказав журналістам під час перельоту до Алжиру.

Я не розглядаю свою функцію як політика, я не політик, і не хочу вступати з ним (Трампом — ред.) у суперечку. Я не думаю, що посланням Євангелія можна зловживати, як це дехто робить. Я й надалі голосно виступаю проти війни, стараючись сприяти миру, заохочуючи діалог та багатосторонність у стосунках між державами з метою пошуку вирішення проблем.

За його словами, сьогодні надто багато людей страждає та гине внаслідок війн, тому хтось мусить підвестися і сказати, що «існує кращий шлях».

Тому послання, яке Єпископ Риму прагне постійно повторювати, завжди одне й те саме: мир. Я звертаюся до всіх світових лідерів, не лише до нього (Трампа — ред.): спробуймо покласти край війнам і підтримувати мир і примирення.

Він також заявив, що не боїться адміністрації Дональда Трампа.

Я не боюся адміністрації Трампа. Я й надалі голосно проповідуватиму послання Євангелія, заради якого трудиться Церква. Ми не є політиками, ми не дивимося на зовнішню політику з такої ж перспективи. Але ми віримо в послання Євангелія як будівничі миру.

Раніше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп виступив з різкою критикою на адресу Папи Римського Лева XIV через його позицію щодо війни в Ірані.

Більше по темі

Папа Римський звернувся до світу з новим закликом стосовно України
Папа Римський закликає допомогти Україні повернути мир
Папа Римський направив в Україну генератори, ліки і продукти
Україна отримала допомогу від Ватикану
"Не треба політики!". Трамп накинувся зі звинуваченнями на Папу Римського
