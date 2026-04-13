"Продовжу сприяти миру". Папа Римський відповів на звинувачення Трампа

Папа Римський Лев XIV у відповідь на критику з боку президента США заявив, що не боїться адміністрації Дональда Трампа і продовжить виступати проти війни.
Головні тези:
- Папа Римський Лев XIV відреагував на звинувачення президента США Трампа, підтверджуючи свою позицію проти війни та за мир у світі.
- Понтифік наголосив, що основним завданням для нього є поширення послання миру та сприяння діалогу між державами для вирішення конфліктів.
Папа Римський Лев XIV відреагував на звинувачення Трампа
Про це понтифік сказав журналістам під час перельоту до Алжиру.
За його словами, сьогодні надто багато людей страждає та гине внаслідок війн, тому хтось мусить підвестися і сказати, що «існує кращий шлях».
Він також заявив, що не боїться адміністрації Дональда Трампа.
Я не боюся адміністрації Трампа. Я й надалі голосно проповідуватиму послання Євангелія, заради якого трудиться Церква. Ми не є політиками, ми не дивимося на зовнішню політику з такої ж перспективи. Але ми віримо в послання Євангелія як будівничі миру.
Раніше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп виступив з різкою критикою на адресу Папи Римського Лева XIV через його позицію щодо війни в Ірані.
