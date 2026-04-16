Иран обходит блокаду США в Ормузском проливе новым маршрутом

По меньшей мере, два иранских судна, на которые наложены санкции США, в четверг прошли через Ормузский пролив в Персидский залив, воспользовавшись, вероятно, новым маршрутом из Объединенных Арабских Эмиратов, несмотря на третий день блокады со стороны США.
Главные тезисы
- Иран обходит блокаду в Ормузском проливе, используя новый маршрут через Объединенные Арабские Эмираты.
- Транзитные перевозки через пролив замедлились из-за блокады со стороны Ирана и США.
Иранские суда прошли по Ормузскому проливу, несмотря на блокаду США
По данным систем отслеживания судов, подсанкционный танкер для перевозки сжиженного углеводородного газа G Summer вошел в Персидский залив, проплыв между иранскими островами Ларак и Кешм поздно вечером 15 апреля.
Очень крупный нефтяной танкер Hong Lu — также под санкциями из-за связей с Ираном — прошел между островами вскоре после этого и теперь плывет к западу вдоль побережья Ирана до иракского Басра.
Оба судна в начале этой недели прибыли в город Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах, а в среду двинулись к северо-востоку через Оманский залив к иранскому побережью, а затем к северу в сторону Ормузского пролива — это был необычный обходной маршрут.
За несколько часов до них по тому же маршруту прошел балкер Rosalina, который направлялся в иранский порт с грузом продовольствия. Небольшой танкер для перевозки нефтепродуктов Nobler пересек пролив на восток в сторону Оманского залива через несколько часов позже.
Хотя двойная блокада Ирана и США не остановила движение через Ормузский пролив, транзитные перевозки замедлились до минимума, и, по всей видимости, ни один загруженный иранский нефтяной танкер не проплыл через Ормуз. Однако радиоэлектронные помехи и практика отключения транспондеров означают, что не все прохождения могут быть замечены.
Центральное командование США заявило 15 апреля, что ни одно судно не прорвало блокаду, а девять судов выполнили указания американских военных вернуться в сторону Ирана.
Данные об отслеживании судов, собранные Bloomberg, показывают, что во вторник проплыло 11 торговых судов, хотя по выходным, до введения блокады США, их среднее количество составляло 16. Это относительно высокий показатель для недель конфликта, но все еще значительно ниже довоенного уровня, который составлял в среднем около 135 судов.
С момента, когда США начали перекрывать движение, проплыло всего несколько судов — в значительной степени потому, что экипажам теперь приходится проходить проверку не одного, а двух военно-морских флотов, чтобы обеспечить безопасный проход для себя и своего груза.
