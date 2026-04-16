Иран обходит блокаду США в Ормузском проливе новым маршрутом

По меньшей мере, два иранских судна, на которые наложены санкции США, в четверг прошли через Ормузский пролив в Персидский залив, воспользовавшись, вероятно, новым маршрутом из Объединенных Арабских Эмиратов, несмотря на третий день блокады со стороны США.

Иранские суда прошли по Ормузскому проливу, несмотря на блокаду США

По данным систем отслеживания судов, подсанкционный танкер для перевозки сжиженного углеводородного газа G Summer вошел в Персидский залив, проплыв между иранскими островами Ларак и Кешм поздно вечером 15 апреля.

Этот пустой танкер передавал информацию о принадлежности китайским владельцам и указывал иракский порт Хор-аль-Зубайр как пункт назначения.

Очень крупный нефтяной танкер Hong Lu — также под санкциями из-за связей с Ираном — прошел между островами вскоре после этого и теперь плывет к западу вдоль побережья Ирана до иракского Басра.

Оба судна в начале этой недели прибыли в город Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах, а в среду двинулись к северо-востоку через Оманский залив к иранскому побережью, а затем к северу в сторону Ормузского пролива — это был необычный обходной маршрут.

За несколько часов до них по тому же маршруту прошел балкер Rosalina, который направлялся в иранский порт с грузом продовольствия. Небольшой танкер для перевозки нефтепродуктов Nobler пересек пролив на восток в сторону Оманского залива через несколько часов позже.

Хотя двойная блокада Ирана и США не остановила движение через Ормузский пролив, транзитные перевозки замедлились до минимума, и, по всей видимости, ни один загруженный иранский нефтяной танкер не проплыл через Ормуз. Однако радиоэлектронные помехи и практика отключения транспондеров означают, что не все прохождения могут быть замечены.

Центральное командование США заявило 15 апреля, что ни одно судно не прорвало блокаду, а девять судов выполнили указания американских военных вернуться в сторону Ирана.

Между тем, Тегеран заявил, что один из его нефтяных супертанкеров прорвал американскую блокаду. Хотя название судна не называлось, вероятно, речь шла об Alicia — пустом судне, на которое наложены санкции США, осуществлявшем транзит в сторону Ирана, проплыв мимо иранского острова Ларак в среду.

Данные об отслеживании судов, собранные Bloomberg, показывают, что во вторник проплыло 11 торговых судов, хотя по выходным, до введения блокады США, их среднее количество составляло 16. Это относительно высокий показатель для недель конфликта, но все еще значительно ниже довоенного уровня, который составлял в среднем около 135 судов.