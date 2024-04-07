Радник верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї Джаджджа Рахім-Сафаві виступив із погрозами щодо організації атак на дипломатичні відомства Ізраїлю по всьому світу.

Що відомо про погрози Ірану атакувати посольства Ізраїлю по всьому світу

Фронт антиізраїльського опору готовий до всіх сценаріїв відплати, і жодне у світі посольство Ізраїлю не застраховане від них, — заявив колишній командувач Корпусом вартових іранської революції. Поширити

Погроза пролунала на тлі удару по будівлі іранського посольства в Сирії, внаслідок чого загинуло 11 осіб, серед яких два генерали і п'ять офіцерів Корпусу вартових ісламської революції, проте посол і його сім'я не постраждали.

Що відомо про військову операцію Ізраїлю у Газі

За інформацією видання Times of Israel, в ніч на 7 квітня командування ЦАХАЛу вивело майже всіх військових з південної частини Сектору Газа.

Наразі на території анклаву залишається лише бригада "Нахаль".

Виведення ізраїльських військ з півдня Сектору Газа сталося після чотирьох місяців безперервних боїв у районі Хан-Юніс.

За інформацією журналістів видання, бригада "Нахаль" отримала завдання із підтримки безпеки так званого коридору Нецарім, який перетинає Сектор Газа зі сходу на захід.

Ізраїль завершив будівництво цього коридору завдовжки понад шість кілометрів у цьому році.

Коридор дозволяє Армії оборони Ізраїлю здійснювати рейди в північній і центральній частині Гази, не дозволяє палестинцям повертатися в північну частину Сектору і дозволяє гуманітарним організаціям доставляти допомогу безпосередньо в північну частину Гази.

При цьому ЦАХАЛ утримує північну і центральну частину сектора Газа відрізаними від півдня.

Високопоставлений представник ЦАХАЛу завірив, що це рішення не має нічого спільного з тиском США.