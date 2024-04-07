Советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Джаджджа Рахим-Сафави выступил с угрозами организации атак на дипломатические ведомства Израиля по всему миру.

Что известно об угрозах Ирана атаковать посольства Израиля по всему миру

Фронт антиизраильского сопротивления готов ко всем сценариям возмездия, и ни одно в мире посольство Израиля не застраховано от них, — заявил бывший командующий Корпусом стражей иранской революции. Поделиться

Угроза раздалась на фоне удара по зданию иранского посольства в Сирии, в результате чего погибли 11 человек, среди которых два генерала и пять офицеров Корпуса стражей исламской революции, однако посол и его семья не пострадали.

Что известно о военной операции Израиля в Газе

По информации издания Times of Israel, в ночь на 7 апреля командование ЦАХАЛа вывело почти всех военных из южной части Сектора Газа.

На территории анклава остается только бригада "Нахаль".

Вывод израильских войск с юга Сектора Газа произошел после четырех месяцев непрерывных боев в районе Хан-Юнис.

По информации журналистов издания, бригада "Нахаль" получила задачу по поддержанию безопасности так называемого коридора Нецарима, который пересекает Сектор Газа с востока на запад.

Израиль завершил строительство этого коридора протяженностью более шести километров в этом году.

Коридор позволяет Армии обороны Израиля совершать рейды в северной и центральной части Газы, не позволяет палестинцам возвращаться в северную часть Сектора и позволяет гуманитарным организациям доставлять помощь непосредственно в северную часть Газы.

При этом ЦАХАЛ удерживает северную и центральную часть сектора Газа отрезанными от юга.

Высокопоставленный представитель ЦАХАЛ заверил, что это решение не имеет ничего общего с давлением США.