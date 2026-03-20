Іран погрожує атакувати туристичні та розважальні об’єкти по всьому світу

Іран заявив про можливість атак на туристичні та розважальні об’єкти по всьому світу, демонструючи таким чином готовність до подальшої ескалації конфлікту.

Іран погрожує світу: що відомо

Це сталося на тлі триваючих уже майже три тижні ударів США та Ізраїлю, які призвели до загибелі низки високопоставлених іранських лідерів та завдали серйозної шкоди військовій і енергетичній інфраструктурі країни.

Офіційний представник іранських військових заявив, що "парки, зони відпочинку та туристичні місця" по всьому світу можуть стати небезпечними для ворогів Тегерана. Йдеться про можливе розширення тактики атак за межі Близького Сходу.

Новий верховний лідер Ірану, аятола Моджтаба Хаменеї, також виступив із рідкісною заявою, наголосивши, що противники країни мають втратити відчуття безпеки. Він очолив державу після загибелі свого батька — Алі Хаменеї, який був убитий на початку війни.

Звертається увага на той факт, що Іран завдав ударів по Ізраїлю та енергетичних об'єктах у країнах Перської затоки. Це відбувалося у період релігійних свят, зокрема під час Eid al-Fitr, а також святкування перського Нового року (Nowruz), яке цього року проходить у стриманій атмосфері.

США у відповідь посилюють військову присутність у регіоні. Зокрема, до Близького Сходу прямують додаткові сили — близько 2 500 морських піхотинців та кілька десантних кораблів, включно з USS Boxer.

За даними Ізраїлю, внаслідок ударів було знищено значну частину військової інфраструктури Ірану та ліквідовано низку високопоставлених осіб, зокрема представників сил внутрішньої безпеки. Водночас іранська сторона заперечує втрату ракетного потенціалу і заявляє про продовження виробництва озброєнь навіть під час війни.

Іран посилив атаки на енергетичні об’єкти в країнах Перської затоки після ударів Ізраїлю по газовому родовищу South Pars. Зокрема, дрони атакували нафтопереробний завод у Кувейті, що призвело до пожежі. Вибухи також лунали у Дубаї, де системи ППО перехоплювали повітряні цілі. Саудівська Аравія повідомила про збиття кількох безпілотників, а в Бахрейні уламки спричинили загоряння.

Бойові дії поширюються і на інші країни регіону: Ізраїль завдає ударів по Лівану та Сирії, зокрема по об’єктах, пов’язаних із угрупованням "Хезболла".

За наявними даними, в Ірані загинули понад 1300 осіб. У Лівані внаслідок ударів було переміщено понад мільйон людей, а кількість загиблих перевищила тисячу. В Ізраїлі жертвами ракетних атак стали щонайменше 15 осіб, ще кілька людей загинули на Західному березі. Повідомляється також про загибель щонайменше 13 американських військових.

Ескалація конфлікту вже має глобальні економічні наслідки, зазначає The Independent. Через атаки на енергетичну інфраструктуру та ризики для судноплавства у стратегічній Ормузькій протоці зростає загроза енергетичної кризи.

Ціни на нафту марки Brent з початку війни зросли більш ніж на 47% і перевищили 100 доларів за барель. Це, своєю чергою, може спричинити подальше подорожчання пального, продуктів і товарів у всьому світі.