РФ цинічно пропонувала США "угоду" щодо надання розвідданих Україні та Ірану

Російська влада запропонувала США угоду. Москва пообіцяла припинити обмін розвідданими з Іраном у разі, якщо Вашингтон припинить такий обмін з Україною.
Головні тези:
- РФ запропонувала США припинити обмін розвідданими з Україною у разі припинення такого обміну з Іраном.
- Угода викликала обурення європейських дипломатів, які вбачають у цьому спробу посварити Європу і США.
У Путіна хотіли “розвести” Трампа
За даними джерел видання, пропозицію озвучив спецпосланець РФ Кирило Дмитрієв представникам Трампа — Стіву Віткоффу і Джареду Кушнеру — на зустрічі в Маямі минулого тижня.
Зокрема, Росія була готова перестати передавати Ірану точні координати американських баз на Близькому Сході. Натомість Москва хотіла, щоб Сили оборони України залишили без американських розвідданих.
Співрозмовники видання розповіли, що адміністрація Трампа відхилила ці торги. Однак сама спроба такої угоди викликала обурення європейських дипломатів, які вбачають у цьому намагання Москви посварити Європу і США в критичний момент.
Ще одне джерело журналістів зазначило, що США відкинули пропозицію російських чиновників про передачу Росії іранського збагаченого урану.
