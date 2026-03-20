РФ цинічно пропонувала США "угоду" щодо надання розвідданих Україні та Ірану
Категорія
Світ
Дата публікації

Путін
Джерело:  Politico

Російська влада запропонувала США угоду. Москва пообіцяла припинити обмін розвідданими з Іраном у разі, якщо Вашингтон припинить такий обмін з Україною.

Головні тези:

  • РФ запропонувала США припинити обмін розвідданими з Україною у разі припинення такого обміну з Іраном.
  • Угода викликала обурення європейських дипломатів, які вбачають у цьому спробу посварити Європу і США.

У Путіна хотіли “розвести” Трампа

За даними джерел видання, пропозицію озвучив спецпосланець РФ Кирило Дмитрієв представникам Трампа — Стіву Віткоффу і Джареду Кушнеру — на зустрічі в Маямі минулого тижня.

Зокрема, Росія була готова перестати передавати Ірану точні координати американських баз на Близькому Сході. Натомість Москва хотіла, щоб Сили оборони України залишили без американських розвідданих.

Співрозмовники видання розповіли, що адміністрація Трампа відхилила ці торги. Однак сама спроба такої угоди викликала обурення європейських дипломатів, які вбачають у цьому намагання Москви посварити Європу і США в критичний момент.

Як пише Politico, така угода посилить підозри в Європі, що зустрічі Віткоффа і Дмитрієва не призводять до конкретного прогресу в контексті мирних переговорів, а просто є спробами Москви домовитися з Вашингтоном за спиною у європейських країн.

Ще одне джерело журналістів зазначило, що США відкинули пропозицію російських чиновників про передачу Росії іранського збагаченого урану.

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?