США зняли санкції з двох росіян та 4 компаній, пов'язаних з РФ

Міністерство фінансів США повідомило про видалення кількох фізичних та юридичних осіб із свого списку спеціально визначених осіб, які раніше підпадали під санкції у зв’язку з діяльністю, пов’язаною з Росією.

CША зняли санкції з кількох юридичних та фізичних осіб, пов’язаних з РФ

Про це йдеться в повідомленні Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США від 18 березня.

В оновленні списку від 18 березня 2026 року повідомляється про видалення таких фізичних осіб:

Євгенія Сергіївна Тюрікова (відома також як Дяткова, Смирнова), Москва, Росія;.

Борис Геннадійович Воронцов, Москва, Росія;

Серед юридичних осіб та компаній, видалених із списку:

TURKEN DIJITAL MATBAA TEKNOLOJILERI BILGISAYAR BILISIM KIRTASIYE FOTOGRAFCILIK SANAYI VE DIS TICARET LIMITED, Анкара, Туреччина; заснована 2007 р.

BSB GRUP INTERNET VE YAPAY ZEKA TEKNOLOJILERI ANONIM SIRKETI (BSB GROUP), Анкара, Туреччина; заснована 2021 р.

FUTURIS FZE, Шарджа, ОАЕ;

Berk Turken, Анкара, Туреччина.

За інформацією OFAC, видалення цих осіб та компаній з санкційного листа зменшує ризик вторинних санкцій та дозволяє потенційно відновити фінансові та комерційні операції з американськими компаніями.