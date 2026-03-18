США зняли санкції з двох росіян та 4 компаній, пов'язаних з РФ
Джерело: Суспільне

Міністерство фінансів США повідомило про видалення кількох фізичних та юридичних осіб із свого списку спеціально визначених осіб, які раніше підпадали під санкції у зв’язку з діяльністю, пов’язаною з Росією.

Головні тези:

  • Міністерство фінансів США зняло санкції з двох росіян та чотирьох компаній, що мають зв'язки з Росією.
  • Це оновлення списку OFAC дозволяє зменшити ризик вторинних санкцій та відкриває можливість для відновлення співпраці з російськими та американськими компаніями.

CША зняли санкції з кількох юридичних та фізичних осіб, пов’язаних з РФ

Про це йдеться в повідомленні Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США від 18 березня.

В оновленні списку від 18 березня 2026 року повідомляється про видалення таких фізичних осіб:

  • Євгенія Сергіївна Тюрікова (відома також як Дяткова, Смирнова), Москва, Росія;.

  • Борис Геннадійович Воронцов, Москва, Росія;

Серед юридичних осіб та компаній, видалених із списку:

  • TURKEN DIJITAL MATBAA TEKNOLOJILERI BILGISAYAR BILISIM KIRTASIYE FOTOGRAFCILIK SANAYI VE DIS TICARET LIMITED, Анкара, Туреччина; заснована 2007 р.

  • BSB GRUP INTERNET VE YAPAY ZEKA TEKNOLOJILERI ANONIM SIRKETI (BSB GROUP), Анкара, Туреччина; заснована 2021 р.

  • FUTURIS FZE, Шарджа, ОАЕ;

  • Berk Turken, Анкара, Туреччина.

За інформацією OFAC, видалення цих осіб та компаній з санкційного листа зменшує ризик вторинних санкцій та дозволяє потенційно відновити фінансові та комерційні операції з американськими компаніями.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
США не продають зброю Росії та не вводять санкції проти України — Рубіо
Рубіо
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Кремль невдоволений рішенням США щодо скасування санкції проти нафти РФ
Пєсков
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
"Наслідуйте приклад США!". Сійярто цинічно закликав ЄС зняти санкції з нафти РФ
Сійярто

