США зняли санкції з двох росіян та 4 компаній, пов'язаних з РФ

Міністерство фінансів США повідомило про видалення кількох фізичних та юридичних осіб із свого списку спеціально визначених осіб, які раніше підпадали під санкції у зв’язку з діяльністю, пов’язаною з Росією.
Головні тези:
- Міністерство фінансів США зняло санкції з двох росіян та чотирьох компаній, що мають зв'язки з Росією.
- Це оновлення списку OFAC дозволяє зменшити ризик вторинних санкцій та відкриває можливість для відновлення співпраці з російськими та американськими компаніями.
CША зняли санкції з кількох юридичних та фізичних осіб, пов’язаних з РФ
Про це йдеться в повідомленні Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США від 18 березня.
В оновленні списку від 18 березня 2026 року повідомляється про видалення таких фізичних осіб:
Євгенія Сергіївна Тюрікова (відома також як Дяткова, Смирнова), Москва, Росія;.
Борис Геннадійович Воронцов, Москва, Росія;
Серед юридичних осіб та компаній, видалених із списку:
TURKEN DIJITAL MATBAA TEKNOLOJILERI BILGISAYAR BILISIM KIRTASIYE FOTOGRAFCILIK SANAYI VE DIS TICARET LIMITED, Анкара, Туреччина; заснована 2007 р.
BSB GRUP INTERNET VE YAPAY ZEKA TEKNOLOJILERI ANONIM SIRKETI (BSB GROUP), Анкара, Туреччина; заснована 2021 р.
FUTURIS FZE, Шарджа, ОАЕ;
Berk Turken, Анкара, Туреччина.
За інформацією OFAC, видалення цих осіб та компаній з санкційного листа зменшує ризик вторинних санкцій та дозволяє потенційно відновити фінансові та комерційні операції з американськими компаніями.
