США сняли санкции с двух россиян и 4 компаний, связанных с РФ

Министерство финансов США сообщило об удалении нескольких физических и юридических лиц из своего списка специально определенных лиц, ранее подпадавших под санкции в связи с деятельностью, связанной с Россией.
Главные тезисы
- Снятие санкций с россиян и компаний, связанных с РФ, объявленное Минфином США, позволяет уменьшить риск вторичных санкций.
- Обновление списка OFAC создает возможность для восстановления финансовых и коммерческих операций с американскими компаниями.
Об этом говорится в сообщении Управления контроля за иностранными активами (OFAC) Минфина США от 18 марта.
В обновлении списка от 18 марта 2026 года сообщается об удалении таких физических лиц:
Евгения Сергеевна Тюрикова (известная также как Дяткова, Смирнова), Москва, Россия;
Борис Геннадиевич Воронцов, Москва, Россия;
Среди юридических лиц и компаний, удалённых из списка:
TURKEN DIJITAL MATBAA TEKNOLOJILERI BILGISAYAR BILISIM KIRTASIYE FOTOGRAFCILIK SANAYI VE DIS TICARET LIMITED, Анкара, Турция; основана в 2007 г.
BSB GRUP INTERNET VE YAPAY ZEKA TEKNOLOJILERI ANONIM SIRKETI (BSB GROUP), Анкара, Турция; основана в 2021 г.
FUTURIS FZE, Шарджа, ОАЭ;
Берк Туркен, Анкара, Турция.
По информации OFAC, удаление этих лиц и компаний из санкционного письма уменьшает риск вторичных санкций и позволяет потенциально возобновить финансовые и коммерческие операции с американскими компаниями.
