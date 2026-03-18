США сняли санкции с двух россиян и 4 компаний, связанных с РФ
США сняли санкции с двух россиян и 4 компаний, связанных с РФ

Источник: Суспільне

Министерство финансов США сообщило об удалении нескольких физических и юридических лиц из своего списка специально определенных лиц, ранее подпадавших под санкции в связи с деятельностью, связанной с Россией.

Главные тезисы

  • Снятие санкций с россиян и компаний, связанных с РФ, объявленное Минфином США, позволяет уменьшить риск вторичных санкций.
  • Обновление списка OFAC создает возможность для восстановления финансовых и коммерческих операций с американскими компаниями.

США сняли санкции с нескольких юридических и физических лиц, связанных с РФ

Об этом говорится в сообщении Управления контроля за иностранными активами (OFAC) Минфина США от 18 марта.

В обновлении списка от 18 марта 2026 года сообщается об удалении таких физических лиц:

  • Евгения Сергеевна Тюрикова (известная также как Дяткова, Смирнова), Москва, Россия;

  • Борис Геннадиевич Воронцов, Москва, Россия;

Среди юридических лиц и компаний, удалённых из списка:

  • TURKEN DIJITAL MATBAA TEKNOLOJILERI BILGISAYAR BILISIM KIRTASIYE FOTOGRAFCILIK SANAYI VE DIS TICARET LIMITED, Анкара, Турция; основана в 2007 г.

  • BSB GRUP INTERNET VE YAPAY ZEKA TEKNOLOJILERI ANONIM SIRKETI (BSB GROUP), Анкара, Турция; основана в 2021 г.

  • FUTURIS FZE, Шарджа, ОАЭ;

  • Берк Туркен, Анкара, Турция.

По информации OFAC, удаление этих лиц и компаний из санкционного письма уменьшает риск вторичных санкций и позволяет потенциально возобновить финансовые и коммерческие операции с американскими компаниями.

