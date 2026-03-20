РФ цинично предлагала США "соглашение" о предоставлении разведданных Украине и Ирану

Российские власти предложили США соглашение. Москва пообещала прекратить обмен разведданными с Ираном в случае, если Вашингтон прекратит обмен с Украиной.
Главные тезисы
- РФ предложила США соглашение о прекращении обмена разведданными с Ираном при условии прекращения обмена с Украиной.
- Предложение вызвало возмущение европейских дипломатов, считающих его попыткой поссорить Европу и США.
У Путина хотели "развести" Трампа
По данным источников издания, предложение озвучил спецпосланник РФ Кирилл Дмитриев представителям Трампа — Стиву Виткоффу и Джареду Кушнеру — на встрече в Майами на прошлой неделе.
В частности, Россия была готова перестать передавать Ирану точные координаты американских баз на Ближнем Востоке. Москва же хотела, чтобы Силы обороны Украины оставили без американских разведданных.
Собеседники издания рассказали, что администрация Трампа отклонила эти торги. Однако сама попытка такого соглашения вызвала возмущение европейских дипломатов, которые видят в этом попытки Москвы поссорить Европу и США в критический момент.
Еще один источник журналистов отметил, что США отвергли предложение российских чиновников о передаче России иранскому обогащенному урану.
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-