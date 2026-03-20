Иран угрожает атаковать туристические и развлекательные объекты по всему миру

Иран заявил о возможности атак на туристические и развлекательные объекты по всему миру, демонстрируя таким образом готовность к дальнейшей эскалации конфликта.

Иран угрожает миру: что известно

Это произошло на фоне продолжающихся почти три недели ударов США и Израиля, которые привели к гибели ряда высокопоставленных иранских лидеров и нанесли серьезный ущерб военной и энергетической инфраструктуре страны.

Официальный представитель иранских военных заявил, что "парки, зоны отдыха и туристические места" по всему миру могут оказаться опасными для врагов Тегерана. Речь идет о возможном расширении тактики атак за пределы Ближнего Востока.

Новый верховный лидер Ирана, аятолла Моджтаба Хаменеи, также выступил с редким заявлением, отметив, что противники страны должны потерять чувство безопасности. Он возглавил государство после гибели своего отца — Али Хаменеи, убитого в начале войны.

Обращается внимание на тот факт, что Иран нанес удары по Израилю и энергетическим объектам в странах Персидского залива. Это происходило в период религиозных праздников, в частности, во время Eid al-Fitr, а также празднования персидского Нового года (Nowruz), которое в этом году проходит в сдержанной атмосфере.

США в ответ усиливают военное присутствие в регионе. В частности, к Ближнему Востоку направляются дополнительные силы — около 2 500 морских пехотинцев и несколько десантных кораблей, включая USS Boxer.

По данным Израиля, в результате ударов была уничтожена значительная часть военной инфраструктуры Ирана и ликвидирован ряд высокопоставленных лиц, в том числе представителей сил внутренней безопасности. В то же время, иранская сторона отрицает потерю ракетного потенциала и заявляет о продолжении производства вооружений даже во время войны.

Иран ужесточил атаки на энергетические объекты в странах Персидского залива после ударов Израиля по газовому месторождению South Pars. В частности, дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в Кувейте, что привело к пожару. Взрывы также раздавались в Дубае, где системы ПВО перехватывали воздушные цели. Саудовская Аравия сообщила о сбитии нескольких беспилотников, а в Бахрейне обломки повлекли загорание.

Боевые действия распространяются и на другие страны региона: Израиль наносит удары по Ливану и Сирии, в частности, по объектам, связанным с группировкой "Хезболла".

По имеющимся данным, в Иране погибли более 1300 человек. В Ливане в результате ударов было перемещено более миллиона человек, а число погибших превысило тысячу. В Израиле жертвами ракетных атак стали не менее 15 человек, еще несколько человек погибли на Западном берегу. Сообщается также о гибели не менее 13 американских военных.

Эскалация конфликта уже имеет глобальные экономические последствия, отмечает The Independent. Из-за атак на энергетическую инфраструктуру и риски для судоходства в стратегическом Ормузском проливе растет угроза энергетического кризиса.

Цены на нефть марки Brent с начала войны выросли более чем на 47% и превысили 100 долларов за баррель. Это, в свою очередь, может повлечь за собой дальнейшее подорожание горючего, продуктов и товаров во всем мире.