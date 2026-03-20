Иран угрожает атаковать туристические и развлекательные объекты по всему миру
Категория
Мир
Дата публикации

Иран
Читати українською
Источник:  The Independent

Иран заявил о возможности атак на туристические и развлекательные объекты по всему миру, демонстрируя таким образом готовность к дальнейшей эскалации конфликта.

Главные тезисы

  • Иран готов атаковать туристические и развлекательные объекты в разных странах мира, что вызывает опасения в международном сообществе.
  • В результате ударов США и Израиля на иранскую инфраструктуру возможно усиление конфликта с угрозой эскалации.

Иран угрожает миру: что известно

Это произошло на фоне продолжающихся почти три недели ударов США и Израиля, которые привели к гибели ряда высокопоставленных иранских лидеров и нанесли серьезный ущерб военной и энергетической инфраструктуре страны.

Официальный представитель иранских военных заявил, что "парки, зоны отдыха и туристические места" по всему миру могут оказаться опасными для врагов Тегерана. Речь идет о возможном расширении тактики атак за пределы Ближнего Востока.

Новый верховный лидер Ирана, аятолла Моджтаба Хаменеи, также выступил с редким заявлением, отметив, что противники страны должны потерять чувство безопасности. Он возглавил государство после гибели своего отца — Али Хаменеи, убитого в начале войны.

Обращается внимание на тот факт, что Иран нанес удары по Израилю и энергетическим объектам в странах Персидского залива. Это происходило в период религиозных праздников, в частности, во время Eid al-Fitr, а также празднования персидского Нового года (Nowruz), которое в этом году проходит в сдержанной атмосфере.

США в ответ усиливают военное присутствие в регионе. В частности, к Ближнему Востоку направляются дополнительные силы — около 2 500 морских пехотинцев и несколько десантных кораблей, включая USS Boxer.

По данным Израиля, в результате ударов была уничтожена значительная часть военной инфраструктуры Ирана и ликвидирован ряд высокопоставленных лиц, в том числе представителей сил внутренней безопасности. В то же время, иранская сторона отрицает потерю ракетного потенциала и заявляет о продолжении производства вооружений даже во время войны.

Иран ужесточил атаки на энергетические объекты в странах Персидского залива после ударов Израиля по газовому месторождению South Pars. В частности, дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в Кувейте, что привело к пожару. Взрывы также раздавались в Дубае, где системы ПВО перехватывали воздушные цели. Саудовская Аравия сообщила о сбитии нескольких беспилотников, а в Бахрейне обломки повлекли загорание.

Боевые действия распространяются и на другие страны региона: Израиль наносит удары по Ливану и Сирии, в частности, по объектам, связанным с группировкой "Хезболла".

По имеющимся данным, в Иране погибли более 1300 человек. В Ливане в результате ударов было перемещено более миллиона человек, а число погибших превысило тысячу. В Израиле жертвами ракетных атак стали не менее 15 человек, еще несколько человек погибли на Западном берегу. Сообщается также о гибели не менее 13 американских военных.

Эскалация конфликта уже имеет глобальные экономические последствия, отмечает The Independent. Из-за атак на энергетическую инфраструктуру и риски для судоходства в стратегическом Ормузском проливе растет угроза энергетического кризиса.

Цены на нефть марки Brent с начала войны выросли более чем на 47% и превысили 100 долларов за баррель. Это, в свою очередь, может повлечь за собой дальнейшее подорожание горючего, продуктов и товаров во всем мире.

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?