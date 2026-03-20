Иран угрожает атаковать туристические и развлекательные объекты по всему миру

Иран заявил о возможности атак на туристические и развлекательные объекты по всему миру, демонстрируя таким образом готовность к дальнейшей эскалации конфликта.
Главные тезисы
- Иран готов атаковать туристические и развлекательные объекты в разных странах мира, что вызывает опасения в международном сообществе.
- В результате ударов США и Израиля на иранскую инфраструктуру возможно усиление конфликта с угрозой эскалации.
Иран угрожает миру: что известно
Это произошло на фоне продолжающихся почти три недели ударов США и Израиля, которые привели к гибели ряда высокопоставленных иранских лидеров и нанесли серьезный ущерб военной и энергетической инфраструктуре страны.
Официальный представитель иранских военных заявил, что "парки, зоны отдыха и туристические места" по всему миру могут оказаться опасными для врагов Тегерана. Речь идет о возможном расширении тактики атак за пределы Ближнего Востока.
Новый верховный лидер Ирана, аятолла Моджтаба Хаменеи, также выступил с редким заявлением, отметив, что противники страны должны потерять чувство безопасности. Он возглавил государство после гибели своего отца — Али Хаменеи, убитого в начале войны.
США в ответ усиливают военное присутствие в регионе. В частности, к Ближнему Востоку направляются дополнительные силы — около 2 500 морских пехотинцев и несколько десантных кораблей, включая USS Boxer.
По данным Израиля, в результате ударов была уничтожена значительная часть военной инфраструктуры Ирана и ликвидирован ряд высокопоставленных лиц, в том числе представителей сил внутренней безопасности. В то же время, иранская сторона отрицает потерю ракетного потенциала и заявляет о продолжении производства вооружений даже во время войны.
Иран ужесточил атаки на энергетические объекты в странах Персидского залива после ударов Израиля по газовому месторождению South Pars. В частности, дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в Кувейте, что привело к пожару. Взрывы также раздавались в Дубае, где системы ПВО перехватывали воздушные цели. Саудовская Аравия сообщила о сбитии нескольких беспилотников, а в Бахрейне обломки повлекли загорание.
Боевые действия распространяются и на другие страны региона: Израиль наносит удары по Ливану и Сирии, в частности, по объектам, связанным с группировкой "Хезболла".
По имеющимся данным, в Иране погибли более 1300 человек. В Ливане в результате ударов было перемещено более миллиона человек, а число погибших превысило тысячу. В Израиле жертвами ракетных атак стали не менее 15 человек, еще несколько человек погибли на Западном берегу. Сообщается также о гибели не менее 13 американских военных.
Цены на нефть марки Brent с начала войны выросли более чем на 47% и превысили 100 долларов за баррель. Это, в свою очередь, может повлечь за собой дальнейшее подорожание горючего, продуктов и товаров во всем мире.
