Іран знову атакував ОАЕ безпілотниками

10 травня системи протиповітряної оборони Об'єднаних Арабських Еміратів успішно знищили два іранські БПЛА. Внаслідок інциденту жертв та постраждалих за останні години не зафіксовано.
Головні тези:
- Системи протиповітряної оборони ОАЕ успішно знищили два іранські безпілотники, які були запущені з території Ірану.
- Міністерство оборони ОАЕ підтвердило відбиту дронову атаку Ірану та підкреслило готовність країни до будь-яких загроз.
ОАЕ відбили дронову атаку Ірану
Про це повідомляє Міністерство оборони ОАЕ.
За даними оборонного відомства, два безпілотники були запущені з території Ірану. Системи ППО ОАЕ перехопили цілі, запобігши руйнуванням.
У міністерстві наголосили, що країна готова до будь-яких загроз.
З початку серії іранських атак на територію Еміратів сили ППО продемонстрували наступні результати - збито 2265 безпілотників, перехоплено 551 балістичну ракету, знищено 29 крилатих ракет.
Попри ефективну роботу захисників, атаки вже призвели до людських втрат.
Загальна кількість загиблих серед цивільного населення становить 10 осіб, серед яких громадяни Пакистану, Непалу, Бангладеш, Палестини, Індії та Єгипту. Також повідомляється про загибель марокканця, який служив у Збройних силах країни.
Загальна кількість поранених сягнула 230 осіб. Серед постраждалих - представники десятків національностей, включаючи еміратців, європейців та громадян країн СНД.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-