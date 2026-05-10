Іран знову атакував ОАЕ безпілотниками

10 травня системи протиповітряної оборони Об'єднаних Арабських Еміратів успішно знищили два іранські БПЛА. Внаслідок інциденту жертв та постраждалих за останні години не зафіксовано.

ОАЕ відбили дронову атаку Ірану

Про це повідомляє Міністерство оборони ОАЕ.

За даними оборонного відомства, два безпілотники були запущені з території Ірану. Системи ППО ОАЕ перехопили цілі, запобігши руйнуванням.

У міністерстві наголосили, що країна готова до будь-яких загроз.

Міністерство оборони залишається повністю готовим до будь-яких загроз і рішуче протистоятиме будь-чому, що спрямоване на підрив безпеки країни, щоб забезпечити захист її суверенітету та стабільності.

З початку серії іранських атак на територію Еміратів сили ППО продемонстрували наступні результати - збито 2265 безпілотників, перехоплено 551 балістичну ракету, знищено 29 крилатих ракет.

Попри ефективну роботу захисників, атаки вже призвели до людських втрат.

Загальна кількість загиблих серед цивільного населення становить 10 осіб, серед яких громадяни Пакистану, Непалу, Бангладеш, Палестини, Індії та Єгипту. Також повідомляється про загибель марокканця, який служив у Збройних силах країни.