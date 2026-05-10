Иран снова атаковал ОАЭ беспилотниками

10 мая системы противовоздушной обороны Объединенных Арабских Эмиратов успешно уничтожили два иранских БПЛА. В результате инцидента жертв и пострадавших за последние часы не зафиксировано.
Главные тезисы
- Системы ПВО ОАЭ успешно отразили атаку двух иранских беспилотников, запущенных с территории Ирана.
- Обнаружены человеческие жертвы от иранских атак: 10 погибших и 230 раненых, среди которых граждане различных стран, включая Пакистан, Непал, Бангладеш, Палестину, Индию и Эгипет.
ОАЭ отразили дроновую атаку Ирана
Об этом сообщает Министерство обороны ОАЭ.
По данным оборонного ведомства, два беспилотника были запущены с территории Ирана. Системы ПВО ОАЭ перехватили цели, предотвратив разрушения.
В министерстве подчеркнули, что страна готова к любым угрозам.
С начала серии иранских атак на территорию Эмиратов силы ПВО продемонстрировали следующие результаты — сбито 2265 беспилотников, перехвачено 551 баллистическую ракету, уничтожено 29 крылатых ракет.
Несмотря на эффективную работу защитников, атаки уже привели к человеческим потерям.
Общая численность погибших среди гражданского населения составляет 10 человек, среди которых граждане Пакистана, Непала, Бангладеш, Палестины, Индии и Египта. Также сообщается о гибели марокканца, служившего в Вооруженных Силах страны.
Общее количество раненых составило 230 человек. Среди пострадавших — представители десятков национальностей, включая эмиратцев, европейцев и граждан стран СНГ.
