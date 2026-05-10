Иран снова атаковал ОАЭ беспилотниками

10 мая системы противовоздушной обороны Объединенных Арабских Эмиратов успешно уничтожили два иранских БПЛА. В результате инцидента жертв и пострадавших за последние часы не зафиксировано.

ОАЭ отразили дроновую атаку Ирана

Об этом сообщает Министерство обороны ОАЭ.

По данным оборонного ведомства, два беспилотника были запущены с территории Ирана. Системы ПВО ОАЭ перехватили цели, предотвратив разрушения.

В министерстве подчеркнули, что страна готова к любым угрозам.

Министерство обороны остается полностью готовым к любым угрозам и решительно будет противостоять чему-либо, направленному на подрыв безопасности страны, чтобы обеспечить защиту ее суверенитета и стабильности.

С начала серии иранских атак на территорию Эмиратов силы ПВО продемонстрировали следующие результаты — сбито 2265 беспилотников, перехвачено 551 баллистическую ракету, уничтожено 29 крылатых ракет.

Несмотря на эффективную работу защитников, атаки уже привели к человеческим потерям.

Общая численность погибших среди гражданского населения составляет 10 человек, среди которых граждане Пакистана, Непала, Бангладеш, Палестины, Индии и Египта. Также сообщается о гибели марокканца, служившего в Вооруженных Силах страны.