Іран знову нахабно закрив Ормузьку протоку

Головне об’єднане військове командування Ірану, Центральний штаб "Хатам аль-Анбія", заявило в суботу, що Ормузька протока буде закрита для судноплавства через нібито порушення Меморандуму про взаєморозуміння (MoU) з боку США та Ізраїлю.

Іран оголосив про закриття Ормузької протоки

У офіційній заяві в суботу Центральний штаб Хатам аль-Анбія заявив, що закриття протоки відбувається у відповідь на «явне порушення Сполученими Штатами першого пункту повоєнного меморандуму про взаєморозуміння (MoU)» та «постійні й триваючі порушення Ізраїлем режиму припинення вогню на півдні Лівану».

З огляду на явне порушення Сполученими Штатами своїх зобов'язань у рамках першої статті Меморандуму про взаєморозуміння щодо припинення вогню, а також у відповідь на постійні та невпинні порушення сіоністським режимом режиму припинення вогню на півдні Лівану, що призвели до жорстоких убивств та переміщення сотень тисяч невинних людей на цій території, а також враховуючи нездатність окупаційних сіоністських сил вивести свої війська з півдня Лівану, оголошується, що Ормузька протока буде закрита для судноплавства. Поширити

У повідомленні зазначається, що закриття Ормузької протоки є першим кроком. Іранська сторона попередила, що у разі продовження агресії Тегеран вживатиме подальших заходів.

Перша стаття Меморандуму про взаєморозуміння передбачає негайне та остаточне припинення військових операцій між Іраном, США та їхніми відповідними союзниками на всіх фронтах, включаючи Ліван, та зобов'язує сторони утримуватися від майбутніх військових дій або погроз силою. У меморандумі також наголошується на повазі до територіальної цілісності та суверенітету Лівану, тоді як переговори щодо остаточної угоди мають завершитися протягом максимум 60 днів і, як очікується, завершаться обов'язковою резолюцією Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй (РБ ООН).

Водночас Іран зобов'язався сприяти безпечному комерційному судноплавству через Перську затоку та Ормузьку протоку і координувати майбутні морські домовленості з Оманом та іншими прибережними державами регіону відповідно до норм міжнародного права.