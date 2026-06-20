Иран снова нагло закрыл Ормузский пролив

Главное объединенное военное командование Ирана, Центральный штаб "Хатам аль-Анбия", заявило в субботу, что Ормузский пролив будет закрыт для судоходства из-за якобы нарушения Меморандума о взаимопонимании (MoU) со стороны США и Израиля.

Иран объявил о закрытии Ормузского пролива

В официальном заявлении в субботу Центральный штаб Хатам аль-Анбия заявил, что закрытие пролива происходит в ответ на «явное нарушение Соединенными Штатами первого пункта послевоенного меморандума о взаимопонимании (MoU)» и «постоянные и продолжающиеся нарушения Израилем режима прекращения огня на юге Ливана».

Учитывая явное нарушение Соединенными Штатами своих обязательств в рамках первой статьи Меморандума о взаимопонимании о прекращении огня, а также в ответ на постоянные и непрерывные нарушения сионистским режимом режима прекращения огня на юге Ливана, которые привели к жестоким убийствам и перемещению сотен тысяч невинных людей. сионистских сил вывести свои войска с юга Ливана, объявляется, что Ормузский пролив будет закрыт для судоходства. Поделиться

В сообщении отмечается, что закрытие Ормузского пролива является первым шагом. Иранская сторона предупредила, что в случае продолжения агрессии Тегеран примет дальнейшие меры.

Первая статья Меморандума о взаимопонимании предполагает немедленное и окончательное прекращение военных операций между Ираном, США и их соответствующими союзниками на всех фронтах, включая Ливан, и обязывает стороны воздерживаться от будущих военных действий или угроз силой. В меморандуме также отмечается уважение территориальной целостности и суверенитета Ливана, тогда как переговоры по окончательному соглашению должны завершиться в течение максимум 60 дней и, как ожидается, завершатся обязательной резолюцией Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН).

В то же время Иран обязался содействовать безопасному коммерческому судоходству через Персидский залив и Ормузский пролив и координировать будущие морские договоренности с Оманом и другими прибрежными государствами региона в соответствии с нормами международного права.