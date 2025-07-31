"Іскандери" і реактивні шахеди. У ПС розкрили особливості відбиття нічної атаки РФ

Російські окупанти запустили по Києву у ніч проти 31 липня вісім крилатих ракет "Іскандер-К", з яких було збито тільки три. Ворог використовує особливості рельєфу та наднизькі висоти на свою користь.

Росія почала бити по Україні реактивними шахедами

Про це в ефірі телемарафону розповів начальник управління комунікацій командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

За його словами, ворог запустив 8 крилатих ракет "Іскандер-К" та понад 300 безпілотників. Україну атакували з різних напрямків, майже все полетіло на столицю.

Треба розуміти, що усі ракети є небезпечними. Є ракети, які збиваються з більшим показником ефективності, якісь — з меншим. Сьогодні Київ атакували крилатими ракетами наземного базування "Іскандер-К". також одні з найпопулярніших ракет, якими обстрілює Росія, це Х-101 та "Калібри". По класу це однакові ракети, але є особливості щодо їх збиття. Юрій Ігнат Начальник управління комунікацій командування ПС ЗСУ

Він пояснив, що найкращі показники щодо збиття (загалом за часи війни збито понад половину) — це ракети "Х-101" та "Калібри", тільки на третьому місці — "Іскандер-К". Особливість "Іскандера-К" полягає в тому, що вона не менш небезпечна за балістичну ракета "Іскандер-М" тому, що час підльоту невеликий, пояснив Ігнат. Зокрема цього разу росіяни ракети випускали з Курської області й це зовсім недалеко від Києва.

Тобто часу на виявлення та реагування доволі мало... Ще одна особливість, яку використовують росіяни, — наднизькі висоти та рельєф місцевості. Ракета притискається низько до землі й стає мало помітною для нашої Протиповітряної оборони. Таким чином противник застосовує ці ракети не вперше. І сьогодні лише три з 8 вдалося уразити.

Військовий додав, що повітряна тривога почалась вчора приблизно з 18.00, коли ворог почав запускати "шахеди" по Україні — дрони залітали з різних напрямків. Вдалося знищити, знешкодити майже 290 БПЛА. За словами Ігната, можливо окупанти застосували й реактивні "шахеди".