"Искандеры" и реактивные шахеды. В ПС раскрыли особенности отражения ночной атаки РФ

Российские оккупанты запустили по Киеву в ночь на 31 июля восемь крылатых ракет "Искандер-К", из которых были сбиты только три. Враг использует особенности рельефа и сверхнизкие высоты в свою пользу.

Россия начала бить по Украине реактивными шахедами

Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

По его словам, враг запустил 8 крылатых ракет "Искандер-К" и более 300 беспилотников. Украину атаковали по разным направлениям, почти все полетело на столицу.

Надо понимать, что все ракеты опасны. Есть ракеты, которые сбиваются с большим показателем эффективности, некоторые с меньшим. Сегодня Киев атаковали крылатыми ракетами наземного базирования "Искандер-К". также одни из самых популярных ракет, которыми обстреливает Россия, это Х-101 и Калибры. По классу это одинаковые ракеты, но есть особенности по их сбитию. Юрий Игнат Начальник управления коммуникаций командования ПС ВСУ

Он пояснил, что лучшие показатели по ущербу (в целом за время войны сбито более половины) — это ракеты "Х-101" и "Калибры", только на третьем месте — "Искандер-К". Особенность "Искандера-К" заключается в том, что она не менее опасна баллистической ракете "Искандер-М" потому, что время подлета невелико, пояснил Игнат. В частности, на этот раз россияне ракеты выпускали из Курской области и это совсем недалеко от Киева.

То есть времени на выявление и реагирование мало... Еще одна особенность, которую используют россияне, — сверхнизкие высоты и рельеф местности. Ракета низко прижимается к земле и становится мало заметной для нашей Противовоздушной обороны. Таким образом, противник применяет эти ракеты не впервые. И сегодня только трое из 8 удалось поразить.

Военный добавил, что воздушная тревога началась вчера примерно с 18:00, когда враг начал запускать "шахеды" по Украине — дроны залетали по разным направлениям. Удалось уничтожить, обезвредить около 290 БПЛА. По словам Игната, возможно, оккупанты применили и реактивные "шахеды".