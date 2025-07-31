"Искандеры" и реактивные шахеды. В ПС раскрыли особенности отражения ночной атаки РФ

Российские оккупанты запустили по Киеву в ночь на 31 июля восемь крылатых ракет "Искандер-К", из которых были сбиты только три. Враг использует особенности рельефа и сверхнизкие высоты в свою пользу.
Главные тезисы
- Российские оккупанты осуществили ночную атаку на Киев, применяя ракеты “Искандер-К” и более 300 беспилотников.
- Ракеты “Искандер-К” характеризуются низкой высотой и высокой скоростью полета, что усложняет их обнаружение и сбивание ПС.
- Эффективность сбивания российских ракет-шахедов, таких как Х-101 и Калибры, демонстрирует преимущество в применении данных средств в борьбе с угрозой.
Россия начала бить по Украине реактивными шахедами
Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.
По его словам, враг запустил 8 крылатых ракет "Искандер-К" и более 300 беспилотников. Украину атаковали по разным направлениям, почти все полетело на столицу.
Он пояснил, что лучшие показатели по ущербу (в целом за время войны сбито более половины) — это ракеты "Х-101" и "Калибры", только на третьем месте — "Искандер-К". Особенность "Искандера-К" заключается в том, что она не менее опасна баллистической ракете "Искандер-М" потому, что время подлета невелико, пояснил Игнат. В частности, на этот раз россияне ракеты выпускали из Курской области и это совсем недалеко от Киева.
То есть времени на выявление и реагирование мало... Еще одна особенность, которую используют россияне, — сверхнизкие высоты и рельеф местности. Ракета низко прижимается к земле и становится мало заметной для нашей Противовоздушной обороны. Таким образом, противник применяет эти ракеты не впервые. И сегодня только трое из 8 удалось поразить.
Военный добавил, что воздушная тревога началась вчера примерно с 18:00, когда враг начал запускать "шахеды" по Украине — дроны залетали по разным направлениям. Удалось уничтожить, обезвредить около 290 БПЛА. По словам Игната, возможно, оккупанты применили и реактивные "шахеды".
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