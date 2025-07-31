"Новые показательные убийства". Зеленский отреагировал на ночной ракетно-дроновый обстрел Россией Украины
Категория
Украина
Дата публикации

"Новые показательные убийства". Зеленский отреагировал на ночной ракетно-дроновый обстрел Россией Украины

Владимир Зеленский
Киев
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Россия атаковала ночью Украину более 300 дронов и 8 ракет. Основной целью массированного обстрела стал Киев.

Главные тезисы

  • Российская агрессия привела к массированному обстрелу дронами и ракетами ночью в Украине, где главной целью стал Киев.
  • Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших и обещал помощь пострадавшим.
  • Согласно информации, имеется несколько погибших и десятки пострадавших, а множество жилищ и инфраструктуры получило значительные повреждения.

Россия в очередной раз ответила обстрелами Украины на желание миром мира.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

Более 300 дронов и 8 ракет выпустили россияне. Делаем все, чтобы максимально реализовать все договоренности по защите наших людей, чтобы каждый контракт работал для защиты жизни.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Зеленский заметил, что столица была основной целью массированного обстрела.

Имеются многочисленные повреждения жилищной инфраструктуры. В одном из спальных районов в многоэтажке разрушен целый подъезд. На сегодня известно о шести погибших, среди них шестилетний мальчик и его мама. Мои соболезнования всем родным и близким. Также известно о десятках пострадавших людей, каждому и каждому оказывается необходимая помощь.

По его словам, пострадали Днепровщина, Полтавщина, Сумщина, Николаевщина, Киевская область.

Президент отметил, что с ночи на местах российских ракетно-дроновых ударов работают спасатели, пожарные, медики, все необходимые службы.

Сегодня мир снова увидел российский ответ на наше с Америкой и Европой желание мира. Новые показательные убийства. Поэтому мир без сил невозможен. Но принудить Москву к миру, вынудить их сесть за настоящий стол переговоров — все инструменты для этого у партнеров есть. Рассчитываем, что все, что сейчас озвучивается Америкой и Европой для этого, будет реализовано.

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