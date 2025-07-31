"Новые показательные убийства". Зеленский отреагировал на ночной ракетно-дроновый обстрел Россией Украины

Россия атаковала ночью Украину более 300 дронов и 8 ракет. Основной целью массированного обстрела стал Киев.
Главные тезисы
- Российская агрессия привела к массированному обстрелу дронами и ракетами ночью в Украине, где главной целью стал Киев.
- Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших и обещал помощь пострадавшим.
- Согласно информации, имеется несколько погибших и десятки пострадавших, а множество жилищ и инфраструктуры получило значительные повреждения.
Россия в очередной раз ответила обстрелами Украины на желание миром мира.
Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский заметил, что столица была основной целью массированного обстрела.
По его словам, пострадали Днепровщина, Полтавщина, Сумщина, Николаевщина, Киевская область.
Президент отметил, что с ночи на местах российских ракетно-дроновых ударов работают спасатели, пожарные, медики, все необходимые службы.
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