"Новые показательные убийства". Зеленский отреагировал на ночной ракетно-дроновый обстрел Россией Украины

Сегодня мир снова увидел российский ответ на наше с Америкой и Европой желание мира. Новые показательные убийства. Поэтому мир без сил невозможен. Но принудить Москву к миру, вынудить их сесть за настоящий стол переговоров — все инструменты для этого у партнеров есть. Рассчитываем, что все, что сейчас озвучивается Америкой и Европой для этого, будет реализовано.