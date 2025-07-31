"Нові показові вбивства". Зеленський відреагував на нічний ракетно-дроновий обстріл Росією України

Росія атакувала вночі Україну понад 300 дронами і 8 ракетами. Основною ціллю масованого обстрілу став Київ.
Головні тези:
- Російська агресія виявилася в масованому нічному обстрілі України дронами та ракетами.
- Зеленський висловив співчуття родинам загиблих та оголосив про надання допомоги постраждалим.
- За словами Президента, єдиним шляхом до миру є примусити Москву сісти за переговорний стіл.
Росія вчергове відповіла обстрілами України на бажання світом миру — Зеленський
Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.
Зеленський зауважив, що столиця була основною ціллю масованого обстрілу.
За його словами, загалом постраждали Дніпровщина, Полтавщина, Сумщина, Миколаївщина, Київська область.
Президент зазначив, що з ночі на місцях російських ракетно-дронових ударів працюють рятувальники, пожежники, медики, усі необхідні служби.
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