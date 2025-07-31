"Нові показові вбивства". Зеленський відреагував на нічний ракетно-дроновий обстріл Росією України
Категорія
Україна
Дата публікації

"Нові показові вбивства". Зеленський відреагував на нічний ракетно-дроновий обстріл Росією України

Володимир Зеленський
Київ
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Росія атакувала вночі Україну понад 300 дронами і 8 ракетами. Основною ціллю масованого обстрілу став Київ.

Головні тези:

  • Російська агресія виявилася в масованому нічному обстрілі України дронами та ракетами.
  • Зеленський висловив співчуття родинам загиблих та оголосив про надання допомоги постраждалим.
  • За словами Президента, єдиним шляхом до миру є примусити Москву сісти за переговорний стіл.

Росія вчергове відповіла обстрілами України на бажання світом миру — Зеленський

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

Більш ніж 300 дронів і 8 ракет випустили росіяни. Робимо все, щоб максимально реалізувати всі домовленості для захисту наших людей, щоб кожен контракт працював для захисту життя.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Зеленський зауважив, що столиця була основною ціллю масованого обстрілу.

Є численні пошкодження житлової інфраструктури. В одному зі спальних районів у багатоповерхівці зруйновано цілий під’їзд. Станом на зараз відомо про шістьох загиблих, серед них шестирічний хлопчик і його мама. Мої співчуття всім рідним та близьким. Також відомо про десятки постраждалих людей, кожному й кожній надається необхідна допомога.

За його словами, загалом постраждали Дніпровщина, Полтавщина, Сумщина, Миколаївщина, Київська область.

Президент зазначив, що з ночі на місцях російських ракетно-дронових ударів працюють рятувальники, пожежники, медики, усі необхідні служби.

Сьогодні світ знову побачив російську відповідь на наше з Америкою та Європою бажання миру. Нові показові вбивства. Тому мир без сили неможливий. Але примусити Москву до миру, змусити їх сісти за справжній стіл переговорів — усі інструменти для цього в партнерів є. Розраховуємо, що все, що зараз озвучується Америкою та Європою для цього, буде реалізовано.

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