Атака РФ по Киеву — количество погибших и пострадавших возросло

В настоящее время в Киеве 82 пострадавших от российской комбинированной атаки. 7 горожан погибло. Из-под завалов спасли мужчину.

В Киеве погибли 7 горожан из-за российских обстрелов

Об увеличении количества пострадавших сообщил начальник Киевской МВА Тимур Ткаченко.

6 погибших, 82 пострадавших сейчас. 44 в больницах. Мальчик 6 лет умер в карете "скорой", не вытащили из того света. По меньшей мере, 10 раненых детей, из них 5 в больницах. Это сделали россияне. Девочка, 5 месяцев, ранена — в нее попали россияне. Данные не окончательны. Поделиться

Киев после атаки РФ

Более ста пострадавших объектов: жилые дома, школы, детские сады, медицинские учреждения, университет — вот куда бьют россияне. Прямым попаданием ракеты уничтожен подъезд девятиэтажки в Святошинском районе.

Позже Ткаченко сообщил, что в столице уже 7 погибших.

Семь жизней киевлян унесли россияне своей ночной атакой.

К счастью, спасатели вытащили из-под завалов живого мужчину

Более трех часов спасатели ГСЧС поддерживали с ним голосовой контакт. Мужчина провалился со второго этажа на первый и зажал конструкциями. Важно было не потерять ни минуты. Поделиться

К пострадавшему тяжело добирались: спасатели пробили отверстие в стене соседней квартиры и сформировали своеобразный тоннель. На мужчину наложили специальные фиксаторы, чтобы не навредить во время спасения.