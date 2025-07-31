Атака РФ по Киеву — количество погибших и пострадавших возросло

В настоящее время в Киеве 82 пострадавших от российской комбинированной атаки. 7 горожан погибло. Из-под завалов спасли мужчину.
Главные тезисы
- В Киеве увеличилось количество пострадавших и погибших в результате атаки со стороны России.
- Российская комбинированная атака затронула жилые дома, школы, детские сады, медицинские учреждения и университеты в Киеве.
- Спасатели продемонстрировали героизм, спасая мужчину, оказавшегося под завалами во время обстрела.
В Киеве погибли 7 горожан из-за российских обстрелов
Об увеличении количества пострадавших сообщил начальник Киевской МВА Тимур Ткаченко.
Более ста пострадавших объектов: жилые дома, школы, детские сады, медицинские учреждения, университет — вот куда бьют россияне. Прямым попаданием ракеты уничтожен подъезд девятиэтажки в Святошинском районе.
Позже Ткаченко сообщил, что в столице уже 7 погибших.
Семь жизней киевлян унесли россияне своей ночной атакой.
К счастью, спасатели вытащили из-под завалов живого мужчину
К пострадавшему тяжело добирались: спасатели пробили отверстие в стене соседней квартиры и сформировали своеобразный тоннель. На мужчину наложили специальные фиксаторы, чтобы не навредить во время спасения.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-