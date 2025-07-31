Атака РФ по Киеву — количество погибших и пострадавших возросло
Категория
Украина
Дата публикации

Атака РФ по Киеву — количество погибших и пострадавших возросло

МВД Украины
Киев
Read in English
Читати українською

В настоящее время в Киеве 82 пострадавших от российской комбинированной атаки. 7 горожан погибло. Из-под завалов спасли мужчину.

Главные тезисы

  • В Киеве увеличилось количество пострадавших и погибших в результате атаки со стороны России.
  • Российская комбинированная атака затронула жилые дома, школы, детские сады, медицинские учреждения и университеты в Киеве.
  • Спасатели продемонстрировали героизм, спасая мужчину, оказавшегося под завалами во время обстрела.

В Киеве погибли 7 горожан из-за российских обстрелов

Об увеличении количества пострадавших сообщил начальник Киевской МВА Тимур Ткаченко.

6 погибших, 82 пострадавших сейчас. 44 в больницах. Мальчик 6 лет умер в карете "скорой", не вытащили из того света. По меньшей мере, 10 раненых детей, из них 5 в больницах. Это сделали россияне. Девочка, 5 месяцев, ранена — в нее попали россияне. Данные не окончательны.

Киев после атаки РФ

Более ста пострадавших объектов: жилые дома, школы, детские сады, медицинские учреждения, университет — вот куда бьют россияне. Прямым попаданием ракеты уничтожен подъезд девятиэтажки в Святошинском районе.

Позже Ткаченко сообщил, что в столице уже 7 погибших.

Семь жизней киевлян унесли россияне своей ночной атакой.

К счастью, спасатели вытащили из-под завалов живого мужчину

Более трех часов спасатели ГСЧС поддерживали с ним голосовой контакт. Мужчина провалился со второго этажа на первый и зажал конструкциями. Важно было не потерять ни минуты.

К пострадавшему тяжело добирались: спасатели пробили отверстие в стене соседней квартиры и сформировали своеобразный тоннель. На мужчину наложили специальные фиксаторы, чтобы не навредить во время спасения.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия атаковала дронами Киев — есть пострадавшие в Дарницком районе
Национальная полиция Украины
Киев
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия массированно атаковала Киев — есть погибшие и десятки раненых
Виталий Кличко
Киев
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
"Новые показательные убийства". Зеленский отреагировал на ночной ракетно-дроновый обстрел Россией Украины
Владимир Зеленский
Киев

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?