Атака РФ по Києву — кількість загиблих і постраждалих зросла
Категорія
Україна
Дата публікації

Атака РФ по Києву — кількість загиблих і постраждалих зросла

МВС України
Київ

Наразі у Києві 82 потерпілих від російської комбінованої атаки. 7 містян загинуло. З-під завалів врятували чоловіка.

Головні тези:

  • У Києві 82 потерпілих та 7 загиблих в результаті російської комбінованої атаки.
  • Рятувальники провели героїчний порятунок чоловіка, що опинився під завалами під час обстрілу.
  • Росіяни обстрілюють житлові будинки, школи, дитячі садочки, медичні заклади та університети в Києві.

У Києві загинуло 7 містян через російський обстріл

Про збільшення кількості постраждалих повідомив начальник Київської МВА Тимур Ткаченко.

6 загиблих, 82 потерпілих на зараз. 44 в лікарнях. Хлопчик 6 років помер у кареті "швидкої", не витягли з того світу. Щонайменше 10 поранених дітей, з них 5 в лікарнях. Це зробили росіяни. Дівчинка, 5 місяців, поранена — в неї поцілили росіяни. Дані не остаточні.

Київ після атаки РФ

Понад сто постраждалих обʼєктів: житлові будинки, школи, дитячі садочки, медичні заклади, університет — ось куди бʼють росіяни. Прямим влучанням ракети знищений підʼїзд девʼятиповерхівки у Святошинському районі.

Пізніше Ткаченко повідомив, що у столиці вже 7 загиблих.

Семеро життів киян забрали росіяни своєю нічною атакою.

На щастя, рятувальники витащили з-під завалів живого чоловіка

Понад три години рятувальники ДСНС підтримували з ним голосовий контакт. Чоловік провалився з другого поверху на перший і його затисло конструкціями. Важливо було не втратити жодної хвилини.

До постраждалого важко діставалися: рятувальники пробили отвір у стіні сусідньої квартири і сформували своєрідний тунель. На чоловіка наклали спеціальні фіксатори, щоб не нашкодити під час порятунку.

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