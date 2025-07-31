Атака РФ по Києву — кількість загиблих і постраждалих зросла

6 загиблих, 82 потерпілих на зараз. 44 в лікарнях. Хлопчик 6 років помер у кареті "швидкої", не витягли з того світу. Щонайменше 10 поранених дітей, з них 5 в лікарнях. Це зробили росіяни. Дівчинка, 5 місяців, поранена — в неї поцілили росіяни. Дані не остаточні.