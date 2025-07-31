Атака РФ по Києву — кількість загиблих і постраждалих зросла

Наразі у Києві 82 потерпілих від російської комбінованої атаки. 7 містян загинуло. З-під завалів врятували чоловіка.
Головні тези:
- У Києві 82 потерпілих та 7 загиблих в результаті російської комбінованої атаки.
- Рятувальники провели героїчний порятунок чоловіка, що опинився під завалами під час обстрілу.
- Росіяни обстрілюють житлові будинки, школи, дитячі садочки, медичні заклади та університети в Києві.
У Києві загинуло 7 містян через російський обстріл
Про збільшення кількості постраждалих повідомив начальник Київської МВА Тимур Ткаченко.
Понад сто постраждалих обʼєктів: житлові будинки, школи, дитячі садочки, медичні заклади, університет — ось куди бʼють росіяни. Прямим влучанням ракети знищений підʼїзд девʼятиповерхівки у Святошинському районі.
Пізніше Ткаченко повідомив, що у столиці вже 7 загиблих.
Семеро життів киян забрали росіяни своєю нічною атакою.
На щастя, рятувальники витащили з-під завалів живого чоловіка
До постраждалого важко діставалися: рятувальники пробили отвір у стіні сусідньої квартири і сформували своєрідний тунель. На чоловіка наклали спеціальні фіксатори, щоб не нашкодити під час порятунку.
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