Ісламський джихад. Що відомо про цей терористичний рух у Палестині

17 жовтня терористи ХАМАС заявили, що Ізраїль нібито вдарив по лікарні Аль-Ахлі у Секторі Газа, внаслідок чого загинули сотні людей. Однак ЦАХАЛ заперечує ці заявив, стверджуючи, що смертоносного удару завдав “Ісламський джихад”. Ми вирішили розповісти, що відомо про цей палестинський терористичний рух.

Ісламський джихад. Що важливо знати

Рух Ісламський джихад у Палестині — це ісламіське арабське терористичне угрупування, штаб-квартира якого знаходиться в Дамаску (Сирія - ред.).

За словами представників цього терористичного руху, їхня головна мета — ведення релігійної війни, знищення Ізраілю, а також створення Палестинської Ісламської держави на території всієї Палестини.

Варто звернути увагу на те, що США, Євросоюз та Ізраїль визнають цю організацію терористичною.

Своєю чергою Ісламський джихад постійно називає Ізраїль, США та прозахідні арабські режими «втіленням імперіалізму» й також погрожує їх знищити.

Хто та коли створив Ісламський джихад

Цей терористичний рух в кінці 1970-х років у Єгипті заснували три палестинські студенти Фатхі Шікакі, Абдул Азіз Одех та Башир Мусса.

Попри те, що вони були мусульманами-сунітами, на створення організації їх надихнула ісламська революція мусульман-шиїтів в Ірані.

Варто зазначити, що спочатку Ісламський джихад був відомий як “угрупування PIJ” (абревіатура від англ. Palestinian Islamic Jihad - ред.)

У Єгипті організацію заборонили одразу після вбивства президента Анвара Садата.

Уже на початку 1980-х років вона з'явилася на окупованих територіях в Палестині.

У 1987 році терористи у Газі вбили очільника поліції Ізраїлю.

Згодом члени Ісламського джихаду перебралися до Лівану, де вони продовжили напади на ізраїльські військові та цивільні об'єкти.

Боротьба Ізраїля з Ісламським джихадом

28 років тому агенти Ізраїля ліквідували одного з засновників руху — Фатхі Шікакі.

Після цього терористів очолив викладач університету у Флориді Рамадан Абдуллах-аль-Шаллах, а штабквартиру перенесли до Дамаску.

На тлі постійних атак на Ізраїль популярність Ісламського джихаду серед палестинців поступово зростала.

Що важливо розуміти, цей має багато спільного з іншою палестинською організацією — ХАМАС.

Рік тому ЦАХАЛ заарештував лідера організації Бассема Сааді, а офіційний Тель-Авів оголосив про військову операцію “Світанок”, під час якої були завдані удари по сектору Гази.

За словами прем'єр-міністра Ізраїля Яір Лапіда, таким чином вони зірвали атаку на Ізраїль, яка планувалася як відповідь на арешт Сааді.

Окрім того, тоді ж вдалося знищити військове керівництво угруповання.