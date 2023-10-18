Исламский джихад. Что известно об этом террористическом движении в Палестине

17 октября террористы ХАМАС заявили, что Израиль якобы ударил по больнице Аль-Ахли в Секторе Газа, в результате чего погибли сотни человек. Однако ЦАХАЛ отрицает эти заявления, утверждая, что смертоносный удар нанес “Исламский джихад”. Мы решили рассказать, что известно об этом палестинском террористическом движении.

Исламский джихад. Что важно знать

Движение Исламский джихад в Палестине – это исламская арабская террористическая группировка, штаб-квартира которой находится в Дамаске (Сирия – ред.).

По словам представителей этого террористического движения, их главная цель – ведение религиозной войны, уничтожение Израиля, а также создание Палестинского Исламского государства на территории всей Палестины.

Следует обратить внимание на то, что США, Евросоюз и Израиль признают эту организацию террористической.

В свою очередь Исламский джихад постоянно называет Израиль, США и прозападные арабские режимы «воплощением империализма» и также угрожает их уничтожить.

Кто и когда создал Исламский джихад

Это террористическое движение в конце 1970-х годов в Египте основали три палестинских студента Фатхи Шикаки, Абдул Азиз Одех и Башир Мусса.

Несмотря на то, что они были мусульманами-суннитами, на создание организации их вдохновила исламская революция шиитских мусульман в Иране.

Следует отметить, что первоначально Исламский джихад был известен как группировка PIJ (аббревиатура от англ. Palestinian Islamic Jihad - ред.)

В Египте организацию запретили сразу после убийства президента Анвара Садата.

Уже в начале 1980-х она появилась на оккупированных территориях в Палестине.

В 1987 году террористы в Газе убили главу полиции Израиля.

Затем члены Исламского джихада перебрались в Ливан, где они продолжили нападения на израильские военные и гражданские объекты.

Борьба Израиля с Исламским джихадом

28 лет назад агенты Израиля ликвидировали одного из основателей движения – Фатхи Шикаки.

После этого террористов возглавил преподаватель университета во Флориде Рамадан Абдуллах-аль-Шаллах, а штаб-квартиру перенесли в Дамаск.

На фоне постоянных атак на Израиль популярность Исламского джихада среди палестинцев постепенно росла.

Что важно понимать, это движение имеет много общего с другой палестинской организацией — ХАМАС.

Год назад ЦАХАЛ арестовал лидера организации Бассема Саади, а официальный Тель-Авив объявил о военной операции "Рассвет", во время которой были нанесены удары по сектору Газа.

По словам премьер-министра Израиля Яира Лапида, таким образом они сорвали атаку на Израиль, которая планировалась как ответ на арест Саади.

Кроме того, тогда удалось уничтожить военное руководство группировки.