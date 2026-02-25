Ісландія планує провести референдум щодо вступу до ЄС

Прем’єр-міністерка Ісландії Кріструн Фростадоуттір підтвердила, що її країна проведе референдум щодо відновлення переговорів про вступ до ЄС "у найближчі місяці".

Ісландія знову хоче вступити до Євросоюзу

Про це посадовиця сказала під час візиту до Варшави.

Днями видання Politico повідомило, що Ісландія розглядає можливість проведення голосування щодо відновлення переговорів про вступ до Європейського Союзу вже в серпні.

Під час пресконференції із прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском, Фростадоуттір заявила, що її уряд ще не визначився з датою проведення голосування щодо вступу в ЄС, але воно точно відбудеться протягом кількох місяців.

Прем'єрка додала, що ключовим фактором для Ісландії при приєднанні до Євросоюзу буде повага до унікальних особливостей усіх країн.

Глава польського уряду заявив, що буде радий бачити країну членом ЄС.

Нагадаємо, Ісландія подала заявку на членство в ЄС у 2009 році після фінансової кризи, але переговори були припинені з її ініціативи у 2015 році. Тоді влада Ісландії пояснила це невдачами єврозони.

Опитування показують, що членство в ЄС стало більш популярним в Ісландії: понад 45% ісландських виборців виступають за нього, 35% — проти, а решта не визначилися.