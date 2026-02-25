Исландия планирует провести референдум насчет вступления в ЕС

Премьер-министр Исландии Криструн Фростадоуттир подтвердила, что ее страна проведет референдум по возобновлению переговоров о вступлении в ЕС "в ближайшие месяцы".
Об этом чиновник сказала во время визита в Варшаву.
На днях издание Politico сообщило, что Исландия рассматривает возможность проведения голосования по возобновлению переговоров о вступлении в Европейский Союз уже в августе.
Во время пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском, Фростадоуттир заявила, что ее правительство еще не определилось с датой проведения голосования по вступлению в ЕС, но оно точно состоится в течение нескольких месяцев.
Глава польского правительства заявил, что будет рад видеть страну членом ЕС.
Напомним, Исландия подала заявку на членство в ЕС в 2009 году после финансового кризиса, но переговоры были прекращены по его инициативе в 2015 году. Тогда власти Исландии объяснили это неудачами еврозоны.
Опросы показывают, что членство в ЕС стало более популярным в Исландии: более 45% исландских избирателей выступают за него, 35% против, а остальные не определились.
В июле 2025 года министерша иностранных дел Исландии Торгердур Катрин Гуннарсдоттир заявила, что ее страна имеет достаточную поддержку населения для возобновления переговоров о вступлении в Европейский Союз.
