Исландия планирует провести референдум насчет вступления в ЕС
Исландия планирует провести референдум насчет вступления в ЕС

Исландия
Премьер-министр Исландии Криструн Фростадоуттир подтвердила, что ее страна проведет референдум по возобновлению переговоров о вступлении в ЕС "в ближайшие месяцы".

Исландия снова хочет вступить в Евросоюз

Об этом чиновник сказала во время визита в Варшаву.

На днях издание Politico сообщило, что Исландия рассматривает возможность проведения голосования по возобновлению переговоров о вступлении в Европейский Союз уже в августе.

Во время пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском, Фростадоуттир заявила, что ее правительство еще не определилось с датой проведения голосования по вступлению в ЕС, но оно точно состоится в течение нескольких месяцев.

Премьер добавила, что ключевым фактором для Исландии при присоединении к Евросоюзу будет уважение уникальных особенностей всех стран.

Глава польского правительства заявил, что будет рад видеть страну членом ЕС.

Напомним, Исландия подала заявку на членство в ЕС в 2009 году после финансового кризиса, но переговоры были прекращены по его инициативе в 2015 году. Тогда власти Исландии объяснили это неудачами еврозоны.

Опросы показывают, что членство в ЕС стало более популярным в Исландии: более 45% исландских избирателей выступают за него, 35% против, а остальные не определились.

В июле 2025 года министерша иностранных дел Исландии Торгердур Катрин Гуннарсдоттир заявила, что ее страна имеет достаточную поддержку населения для возобновления переговоров о вступлении в Европейский Союз.

