Іспанія надасть Україні нову військову допомогу на суму 1 млрд євро

Іспанія у 2026 році передасть Україні новий пакет військової допомоги обсягом 1 млрд євро.
Головні тези:
- Іспанія обіцяє надати Україні відомий пакет військової допомоги на 1 млрд євро у 2026 році.
- Допомога включає спільне виробництво оборонної продукції, що сприятиме українській обороноздатності.
Україна отримає нову військову допомогу від Іспанії
Про це заявив премʼєр-міністр Іспанії Педро Санчес під час спілкування з медіа разом із Президентом Володимиром Зеленським.
Хочу передати вам нові заходи від Іспанії — насамперед новий пакет військової допомоги на 1 мільярд євро на 2026 рік. Загалом допомога Іспанії в цій війні досягає 4 мільярдів євро.
Він додав, що частина цієї допомоги передбачає спільне виробництво оборонної продукції.
Санчес запевнив, що Україна може розраховувати на допомогу Іспанії і в захисті від Путіна, і в майбутньому у відбудові України.
Дорогий Президенте (Зеленський), Іспанія завжди допомагатиме Україні. Ми не забудемо, хто стоїть біля витоків цієї несправедливої, жорстокої війни.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-