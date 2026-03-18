Іспанія надасть Україні нову військову допомогу на суму 1 млрд євро

Іспанія у 2026 році передасть Україні новий пакет військової допомоги обсягом 1 млрд євро.

Про це заявив премʼєр-міністр Іспанії Педро Санчес під час спілкування з медіа разом із Президентом Володимиром Зеленським.

Хочу передати вам нові заходи від Іспанії — насамперед новий пакет військової допомоги на 1 мільярд євро на 2026 рік. Загалом допомога Іспанії в цій війні досягає 4 мільярдів євро.

Він додав, що частина цієї допомоги передбачає спільне виробництво оборонної продукції.

Глава іспанського уряду також зазначив, що Іспанія нещодавно розпочала фінансування програми SAFE, що теж має сприяти фінансуванню потреб Міністерства оборони України в 2026 році.

Санчес запевнив, що Україна може розраховувати на допомогу Іспанії і в захисті від Путіна, і в майбутньому у відбудові України.