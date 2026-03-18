Іспанія надасть Україні нову військову допомогу на суму 1 млрд євро
Категорія
Україна
Дата публікації

Офіс Президента України
Зеленський

Іспанія у 2026 році передасть Україні новий пакет військової допомоги обсягом 1 млрд євро.

  Іспанія обіцяє надати Україні відомий пакет військової допомоги на 1 млрд євро у 2026 році.
  • Допомога включає спільне виробництво оборонної продукції, що сприятиме українській обороноздатності.

Україна отримає нову військову допомогу від Іспанії

Про це заявив премʼєр-міністр Іспанії Педро Санчес під час спілкування з медіа разом із Президентом Володимиром Зеленським.

Хочу передати вам нові заходи від Іспанії — насамперед новий пакет військової допомоги на 1 мільярд євро на 2026 рік. Загалом допомога Іспанії в цій війні досягає 4 мільярдів євро.

Він додав, що частина цієї допомоги передбачає спільне виробництво оборонної продукції.

Глава іспанського уряду також зазначив, що Іспанія нещодавно розпочала фінансування програми SAFE, що теж має сприяти фінансуванню потреб Міністерства оборони України в 2026 році.

Санчес запевнив, що Україна може розраховувати на допомогу Іспанії і в захисті від Путіна, і в майбутньому у відбудові України.

Дорогий Президенте (Зеленський), Іспанія завжди допомагатиме Україні. Ми не забудемо, хто стоїть біля витоків цієї несправедливої, жорстокої війни.

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?