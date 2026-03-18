Україна та Іспанія підписали угоди щодо співпраці у виробництві ракет і ППО
Категорія
Економіка
Дата публікації

Володимир Зеленський
Україна

Українські виробники підписали документи про співпрацю з іспанськими виробництвами щодо співпраці в ракетній галузі й у галузі протиповітряної оборони.

Україна та Іспанія спільно вироблятимуть ракети та ППО

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

Церемонія підписання двосторонніх документів відбулася в присутності глави Української держави та премʼєр-міністра Іспанії Педро Санчеса.

Зокрема, представники урядів підписали Меморандуми про спільне україно-іспанське військове виробництво, а також про спільну підготовку фахівців між Дипломатичною академією України та Дипломатичною школою Іспанії.

Сторони також ухвалили Угоду про фінансово-технічну допомогу між урядами Іспанії та України, також Грантову угоду між АТ «Укрзалізниця» та іспанською кредитно-фінансовою установою.

Окрім цього, уряди України та Іспанії підписали контракт між АТ «Укрзалізниця» та іспанською компанією «TRIA RAIL».

Зеленський в Іспанії

Глава держави зустрівся з керівництвом іспанської інженерно-технологічної групи Sener Aerospace & Defence.

Сьогодні наші виробники підписали тут чотири документи про співпрацю, три з яких — саме із Sener. Домовленості стосуються налагодження співпраці в ракетній галузі й ППО. Це те, що посилить захист українського неба.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Сторони говорили про можливості виробництва та зміцнення української протиповітряної оборони.

За словами Зеленського, посилення ППО й захист життів — найголовніший пріоритет. Україна також зацікавлена у спільних проєктах у галузі виробництва далекобійних дронів. Україна має нові розробки й готова до їх масштабування.

Розраховуємо, що всі домовленості між українськими та іспанськими виробниками будуть реалізовані якнайшвидше. Дякую за підтримку й готовність працювати разом.

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?