Україна та Іспанія підписали угоди щодо співпраці у виробництві ракет і ППО

Українські виробники підписали документи про співпрацю з іспанськими виробництвами щодо співпраці в ракетній галузі й у галузі протиповітряної оборони.

Україна та Іспанія спільно вироблятимуть ракети та ППО

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

Церемонія підписання двосторонніх документів відбулася в присутності глави Української держави та премʼєр-міністра Іспанії Педро Санчеса.

Зокрема, представники урядів підписали Меморандуми про спільне україно-іспанське військове виробництво, а також про спільну підготовку фахівців між Дипломатичною академією України та Дипломатичною школою Іспанії.

Сторони також ухвалили Угоду про фінансово-технічну допомогу між урядами Іспанії та України, також Грантову угоду між АТ «Укрзалізниця» та іспанською кредитно-фінансовою установою.

Окрім цього, уряди України та Іспанії підписали контракт між АТ «Укрзалізниця» та іспанською компанією «TRIA RAIL».

Зеленський в Іспанії

Глава держави зустрівся з керівництвом іспанської інженерно-технологічної групи Sener Aerospace & Defence.

Сьогодні наші виробники підписали тут чотири документи про співпрацю, три з яких — саме із Sener. Домовленості стосуються налагодження співпраці в ракетній галузі й ППО. Це те, що посилить захист українського неба. Володимир Зеленський Президент України

Сторони говорили про можливості виробництва та зміцнення української протиповітряної оборони.

За словами Зеленського, посилення ППО й захист життів — найголовніший пріоритет. Україна також зацікавлена у спільних проєктах у галузі виробництва далекобійних дронів. Україна має нові розробки й готова до їх масштабування.