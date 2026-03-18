Україна та Іспанія підписали угоди щодо співпраці у виробництві ракет і ППО

Українські виробники підписали документи про співпрацю з іспанськими виробництвами щодо співпраці в ракетній галузі й у галузі протиповітряної оборони.
Головні тези:
- Україна та Іспанія підписали угоди про співпрацю в ракетній галузі та галузі протиповітряної оборони.
- Угоди передбачають спільне виробництво ракет та протиповітряного оборудування.
Україна та Іспанія спільно вироблятимуть ракети та ППО
Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.
Церемонія підписання двосторонніх документів відбулася в присутності глави Української держави та премʼєр-міністра Іспанії Педро Санчеса.
Зокрема, представники урядів підписали Меморандуми про спільне україно-іспанське військове виробництво, а також про спільну підготовку фахівців між Дипломатичною академією України та Дипломатичною школою Іспанії.
Окрім цього, уряди України та Іспанії підписали контракт між АТ «Укрзалізниця» та іспанською компанією «TRIA RAIL».
Глава держави зустрівся з керівництвом іспанської інженерно-технологічної групи Sener Aerospace & Defence.
Сторони говорили про можливості виробництва та зміцнення української протиповітряної оборони.
За словами Зеленського, посилення ППО й захист життів — найголовніший пріоритет. Україна також зацікавлена у спільних проєктах у галузі виробництва далекобійних дронів. Україна має нові розробки й готова до їх масштабування.
Розраховуємо, що всі домовленості між українськими та іспанськими виробниками будуть реалізовані якнайшвидше. Дякую за підтримку й готовність працювати разом.
