Украина и Испания подписали соглашения о сотрудничестве в производстве ракет и ПВО

Украинские производители подписали документы о сотрудничестве с испанскими производствами по сотрудничеству в ракетной и противовоздушной обороне.

Украина и Испания будут совместно производить ракеты и ПВО

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

Церемония подписания двусторонних документов прошла в присутствии главы Украинского государства и премьер-министра Испании Педро Санчеса.

В частности, представители правительств подписали Меморандумы о совместном украинско-испанском военном производстве, а также о совместной подготовке специалистов между Дипломатической академией Украины и Дипломатической школой Испании.

Стороны также приняли Соглашение о финансово-технической помощи между правительствами Испании и Украины, а также Грантовое соглашение между АО «Укрзализныця» и испанским кредитно-финансовым учреждением.

Кроме того, правительства Украины и Испании подписали контракт между АО «Укрзализныця» и испанской компанией «TRIA RAIL».

Глава государства встретился с руководством испанской инженерно-технологической группы Sener Aerospace&Defence.

Сегодня наши производители подписали здесь четыре документа о сотрудничестве, три из которых именно из Sener. Договоренности касаются налаживания сотрудничества в ракетной отрасли и ПВО. Это то, что усилит защиту украинского неба. Владимир Зеленский Президент Украины

Стороны говорили о возможности производства и укрепления украинской противовоздушной обороны.

По словам Зеленского, усиление ПВО и защита жизней — самый главный приоритет. Украина также заинтересована в совместных проектах в области производства дальнобойных дронов. Украина имеет новые разработки и готова к их масштабированию.