Украина и Испания подписали соглашения о сотрудничестве в производстве ракет и ПВО
Украина и Испания подписали соглашения о сотрудничестве в производстве ракет и ПВО

Украинские производители подписали документы о сотрудничестве с испанскими производствами по сотрудничеству в ракетной и противовоздушной обороне.

  • Сотрудничество между Украиной и Испанией в области производства ракет и противовоздушной обороны усилит защиту украинского неба.
  • Подписанные соглашения предусматривают совместное производство ракет и ПВО, а также обучение специалистов.

Украина и Испания будут совместно производить ракеты и ПВО

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

Церемония подписания двусторонних документов прошла в присутствии главы Украинского государства и премьер-министра Испании Педро Санчеса.

В частности, представители правительств подписали Меморандумы о совместном украинско-испанском военном производстве, а также о совместной подготовке специалистов между Дипломатической академией Украины и Дипломатической школой Испании.

Стороны также приняли Соглашение о финансово-технической помощи между правительствами Испании и Украины, а также Грантовое соглашение между АО «Укрзализныця» и испанским кредитно-финансовым учреждением.

Кроме того, правительства Украины и Испании подписали контракт между АО «Укрзализныця» и испанской компанией «TRIA RAIL».

Зеленский в Испании

Глава государства встретился с руководством испанской инженерно-технологической группы Sener Aerospace&Defence.

Сегодня наши производители подписали здесь четыре документа о сотрудничестве, три из которых именно из Sener. Договоренности касаются налаживания сотрудничества в ракетной отрасли и ПВО. Это то, что усилит защиту украинского неба.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Стороны говорили о возможности производства и укрепления украинской противовоздушной обороны.

По словам Зеленского, усиление ПВО и защита жизней — самый главный приоритет. Украина также заинтересована в совместных проектах в области производства дальнобойных дронов. Украина имеет новые разработки и готова к их масштабированию.

Рассчитываем, что все договоренности между украинскими и испанскими производителями будут реализованы как можно скорее. Спасибо за поддержку и готовность работать вместе.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Испания призвала Европу создать собственную армию и интегрировать оборонную промышленность
Испания
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Санчес запретил США использовать военные базы Испании для атак на Иран
Испания
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Санчес обвинил Трампа во втягивании Испании в войну
Санчес дал отпор Трампу

