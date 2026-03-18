Украина и Испания подписали соглашения о сотрудничестве в производстве ракет и ПВО

Украинские производители подписали документы о сотрудничестве с испанскими производствами по сотрудничеству в ракетной и противовоздушной обороне.
Главные тезисы
- Сотрудничество между Украиной и Испанией в области производства ракет и противовоздушной обороны усилит защиту украинского неба.
- Подписанные соглашения предусматривают совместное производство ракет и ПВО, а также обучение специалистов.
Украина и Испания будут совместно производить ракеты и ПВО
Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.
Церемония подписания двусторонних документов прошла в присутствии главы Украинского государства и премьер-министра Испании Педро Санчеса.
В частности, представители правительств подписали Меморандумы о совместном украинско-испанском военном производстве, а также о совместной подготовке специалистов между Дипломатической академией Украины и Дипломатической школой Испании.
Кроме того, правительства Украины и Испании подписали контракт между АО «Укрзализныця» и испанской компанией «TRIA RAIL».
Глава государства встретился с руководством испанской инженерно-технологической группы Sener Aerospace&Defence.
Стороны говорили о возможности производства и укрепления украинской противовоздушной обороны.
По словам Зеленского, усиление ПВО и защита жизней — самый главный приоритет. Украина также заинтересована в совместных проектах в области производства дальнобойных дронов. Украина имеет новые разработки и готова к их масштабированию.
Рассчитываем, что все договоренности между украинскими и испанскими производителями будут реализованы как можно скорее. Спасибо за поддержку и готовность работать вместе.
