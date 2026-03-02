Санчес запретил США использовать военные базы Испании для атак на Иран
Санчес запретил США использовать военные базы Испании для атак на Иран

Источник:  Укринформ

Глава правительства Испании Педро Санчес запретил военным США использовать испанские военные базы для атак на цели в Иране.

Главные тезисы

  • Педро Санчес запретил использование испанских военных баз для атак на Иран, вызвавших протест в стране.
  • Свыше 15 американских самолетов были выведены из военных баз Рота и Морон в Испании после решения главы испанского правительства.

Испания выдвинула против использования своих военных баз для ударов по Ирану

15 американских самолетов покинули военные базы Рота и Морон на юге Испании с момента начала атак США и Израиля на Иран, о чем свидетельствуют карты, опубликованные сегодня на сайте отслеживания полетов FlightRadar24.

На сервисе FlightRadar24 показано, что минимум семь самолетов, вылетевших из баз Рота и Морон, приземлились на авиабазе Рамштайн в Германии.

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что Испания не позволит использовать свои военные базы, совместно эксплуатируемые США и Испанией, но находящиеся под испанским суверенитетом для атак на Иран, которые Испания осудила.

Испанские базы не используются для этой операции, и они не будут использоваться для чего-либо, не включенного в соглашение с Соединенными Штатами, или для чего-то, не соответствующего Уставу Организации Объединенных Наций.

Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что американские самолеты — преимущественно предназначенные для дозаправки в воздухе, включая модели Boeing KC-135 Stratotanker — были постоянно размещены в Испании.

