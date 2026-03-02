Санчес заборонив США використовувати військові бази Іспанії для атак на Іран

Іспанія витсупила проти використання своїх військових баз для ударів по Ірану

15 американських літаків покинули військові бази Рота та Морон на півдні Іспанії з моменту початку атак США та Ізраїлю на Іран, про що свідчать мапи, опубліковані сьогодні на сайті відстеження польотів FlightRadar24.

На сервісі FlightRadar24 показано, що щонайменше сім літаків, які вилетіли з баз Рота та Морон, приземлилися на авіабазі Рамштайн у Німеччині.

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявив, що Іспанія не дозволить використовувати свої військові бази, які спільно експлуатуються США та Іспанією, але перебувають під іспанським суверенітетом, для атак на Іран, які Іспанія засудила.

Іспанські бази не використовуються для цієї операції, і вони не будуть використовуватися для чогось, що не включено до угоди зі Сполученими Штатами, або для чогось, що не відповідає Статуту Організації Об'єднаних Націй. Поширити

Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що американські літаки — переважно призначені для дозаправки в повітрі, включаючи моделі Boeing KC-135 Stratotanker — були постійно розміщені в Іспанії.