Санчес заборонив США використовувати військові бази Іспанії для атак на Іран
Категорія
Світ
Дата публікації

Санчес заборонив США використовувати військові бази Іспанії для атак на Іран

Іспанія
Read in English
Джерело:  Укрінформ

Голова уряду Іспанії Педро Санчес заборонив військовим США використовувати іспанські військові бази для атак на цілі в Ірані.

Головні тези:

  • Педро Санчес заборонив використовувати військові бази Іспанії для атак на Іран.
  • Іспанська сторона виразила протест проти використання своїх військових баз для ударів по Ірану.

Іспанія витсупила проти використання своїх військових баз для ударів по Ірану

15 американських літаків покинули військові бази Рота та Морон на півдні Іспанії з моменту початку атак США та Ізраїлю на Іран, про що свідчать мапи, опубліковані сьогодні на сайті відстеження польотів FlightRadar24.

На сервісі FlightRadar24 показано, що щонайменше сім літаків, які вилетіли з баз Рота та Морон, приземлилися на авіабазі Рамштайн у Німеччині.

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявив, що Іспанія не дозволить використовувати свої військові бази, які спільно експлуатуються США та Іспанією, але перебувають під іспанським суверенітетом, для атак на Іран, які Іспанія засудила.

Іспанські бази не використовуються для цієї операції, і вони не будуть використовуватися для чогось, що не включено до угоди зі Сполученими Штатами, або для чогось, що не відповідає Статуту Організації Об'єднаних Націй.

Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що американські літаки — переважно призначені для дозаправки в повітрі, включаючи моделі Boeing KC-135 Stratotanker — були постійно розміщені в Іспанії.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Влада України підтримала іранський народ на тлі нового конфлікту
МЗС України
Сибіга
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Іран атакував НПЗ у Саудівській Аравії та Кувейті — відео
Іран
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Події в Ірані є сигналом для Путіна щодо кінця диктатур — Зеленський
Зеленський

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?