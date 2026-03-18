Испания предоставит Украине новую военную помощь на сумму 1 млрд евро

Испания в 2026 году передаст Украине новый пакет военной помощи в размере 1 млрд евро.
Главные тезисы
- Испания обязуется выделить Украине 1 млрд евро в 2026 году на военные нужды.
- Помощь включает совместное производство оборонной продукции, что способствует украинской обороноспособности.
Украина получит новую военную помощь от Испании
Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес во время общения с СМИ вместе с Президентом Владимиром Зеленским.
Хочу передать вам новые мероприятия от Испании, прежде всего новый пакет военной помощи на 1 миллиард евро на 2026 год. В общей сложности помощь Испании в этой войне достигает 4 миллиардов евро.
Он добавил, что часть этого пособия предполагает совместное производство оборонной продукции.
Санчес заверил, что Украина может рассчитывать на помощь Испании и в защите от Путина, и в будущем в восстановлении Украины.
Дорогой Президент (Зеленский), Испания всегда будет помогать Украине. Мы не забудем, кто стоит у истоков этой несправедливой, жестокой войны.
