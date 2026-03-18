Испания предоставит Украине новую военную помощь на сумму 1 млрд евро
Категория
Украина
Дата публикации

Офис Президента Украины
Украина
Читати українською

Испания в 2026 году передаст Украине новый пакет военной помощи в размере 1 млрд евро.

Главные тезисы

  • Испания обязуется выделить Украине 1 млрд евро в 2026 году на военные нужды.
  • Помощь включает совместное производство оборонной продукции, что способствует украинской обороноспособности.

Украина получит новую военную помощь от Испании

Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес во время общения с СМИ вместе с Президентом Владимиром Зеленским.

Хочу передать вам новые мероприятия от Испании, прежде всего новый пакет военной помощи на 1 миллиард евро на 2026 год. В общей сложности помощь Испании в этой войне достигает 4 миллиардов евро.

Он добавил, что часть этого пособия предполагает совместное производство оборонной продукции.

Глава испанского правительства также отметил, что Испания недавно начала финансирование программы SAFE, что тоже должно способствовать финансированию потребностей Министерства обороны Украины в 2026 году.

Санчес заверил, что Украина может рассчитывать на помощь Испании и в защите от Путина, и в будущем в восстановлении Украины.

Дорогой Президент (Зеленский), Испания всегда будет помогать Украине. Мы не забудем, кто стоит у истоков этой несправедливой, жестокой войны.

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?