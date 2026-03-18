Испания предоставит Украине новую военную помощь на сумму 1 млрд евро

Испания в 2026 году передаст Украине новый пакет военной помощи в размере 1 млрд евро.

Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес во время общения с СМИ вместе с Президентом Владимиром Зеленским.

Хочу передать вам новые мероприятия от Испании, прежде всего новый пакет военной помощи на 1 миллиард евро на 2026 год. В общей сложности помощь Испании в этой войне достигает 4 миллиардов евро.

Он добавил, что часть этого пособия предполагает совместное производство оборонной продукции.

Глава испанского правительства также отметил, что Испания недавно начала финансирование программы SAFE, что тоже должно способствовать финансированию потребностей Министерства обороны Украины в 2026 году.

Санчес заверил, что Украина может рассчитывать на помощь Испании и в защите от Путина, и в будущем в восстановлении Украины.