Іспанія закликала ЄС створити власні збройні сили через непередбачуваність США

Альбарес закликає ЄС створити власну армію

Європейський Союз має створити власні збройні сили, аби такі супротивники, як Росія, не могли мати сумнівів щодо того, чи прийдуть США на допомогу. Про це заявив міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес.

Ми не можемо щоранку прокидатися, гадаючи, що ж США зроблять далі. Наші громадяни заслуговують на краще.

Також Альбарес назвав іранську кризу визначальним моментом для стратегічної автономії Європи.

Це момент суверенітету та незалежності Європи. Американці запрошують нас до цього. Ми маємо бути вільними від залежності. Бути вільними від залежності означає бути вільними від примусу, чи то йдеться про мита, чи про застосування військової загрози. І бути вільними від наслідків чужих рішень.

Politico нагадало, що Мадрид відмовив американським військовим літакам у доступі до своїх авіабаз для ведення війни, на що США відповіли погрозами Іспанії торговим ембарго, виведенням військ та навіть виключенням з НАТО.

Нам потрібні збройні сили, спільний оборонний потенціал. Сполучені Штати роблять свою армію дедалі сильнішою, і ніхто не вважає, що це послаблює НАТО. Якщо НАТО більше не забезпечує ту безпеку, яку забезпечувало раніше… [тоді] ми, європейці, маємо робити більше, — підкреслив Альбарес, додавши, що це не слід розглядати як спробу підірвати НАТО.

За його словами, "магія" НАТО полягає у тому, що, коли країна в альянсі, то нічого не відбувається, адже ніхто не наважується перевірити, чи дійсно спрацює стаття 5.

Саме це ми маємо відтворити — стримування. Щоб, якщо хтось хоче задиратися зі мною, то нехай йде кудись інде. Бо ми будемо стояти разом.

Дипломат додав, що Іспанія вірить у трансатлантичні відносини, і для нього США є "історичним природним союзником європейців".