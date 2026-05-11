Альбарес призывает ЕС создать собственную армию

Европейский Союз должен создать собственные вооруженные силы, чтобы такие противники, как Россия, не могли сомневаться в том, придут ли США на помощь. Об этом заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.

Мы не можем каждое утро просыпаться, думая, что США сделают дальше. Наши граждане заслуживают лучшего.

Также Альбарес назвал иранский кризис определяющим моментом для стратегической автономии Европы.

Это момент суверенитета и независимости Европы. Американцы приглашают нас к этому. Мы должны быть свободны от зависимости. Быть свободными от зависимости означает быть свободными от принуждения, будь то пошлины или применение военной угрозы. И быть свободными от последствий чужих решений.

Politico напомнило, что Мадрид отказал американским военным самолетам в доступе к своим авиабазам для ведения войны, на что США ответили угрозами Испании торговым эмбарго, выводом войск и даже исключением из НАТО.

Нам нужны вооруженные силы, общий оборонный потенциал. Соединенные Штаты делают свою армию все сильнее, и никто не считает, что это ослабляет НАТО. Если НАТО больше не обеспечивает ту безопасность, которую обеспечивало раньше… [тогда] мы, европейцы, должны делать больше, — подчеркнул Альбарес, добавив, что это не следует рассматривать как попытку взорвать НАТО.

По его словам, "магия" НАТО заключается в том, что когда страна в альянсе, то ничего не происходит, ведь никто не решается проверить, действительно ли сработает статья 5.

Именно это мы должны воспроизвести сдерживание. Чтобы, если кто хочет задираться со мной, то пусть идет куда-нибудь. Потому что мы будем стоять вместе.

Дипломат добавил, что Испания верит в трансатлантические отношения, и для него США являются "историческим естественным союзником европейцев".