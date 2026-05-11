Испания призвала ЕС создать собственные вооруженные силы из-за непредсказуемости США

В Испании назвали иранский кризис определяющим моментом для стратегической автономии Европы.
Главные тезисы
- Испания призывает Европейский Союз создать собственные вооруженные силы для обеспечения стратегической автономии.
- Иранский кризис стал поводом для Испании акцентировать важность национальной безопасности и независимости Европы.
Альбарес призывает ЕС создать собственную армию
Европейский Союз должен создать собственные вооруженные силы, чтобы такие противники, как Россия, не могли сомневаться в том, придут ли США на помощь. Об этом заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.
Также Альбарес назвал иранский кризис определяющим моментом для стратегической автономии Европы.
Это момент суверенитета и независимости Европы. Американцы приглашают нас к этому. Мы должны быть свободны от зависимости. Быть свободными от зависимости означает быть свободными от принуждения, будь то пошлины или применение военной угрозы. И быть свободными от последствий чужих решений.
Politico напомнило, что Мадрид отказал американским военным самолетам в доступе к своим авиабазам для ведения войны, на что США ответили угрозами Испании торговым эмбарго, выводом войск и даже исключением из НАТО.
По его словам, "магия" НАТО заключается в том, что когда страна в альянсе, то ничего не происходит, ведь никто не решается проверить, действительно ли сработает статья 5.
Именно это мы должны воспроизвести сдерживание. Чтобы, если кто хочет задираться со мной, то пусть идет куда-нибудь. Потому что мы будем стоять вместе.
Дипломат добавил, что Испания верит в трансатлантические отношения, и для него США являются "историческим естественным союзником европейцев".
Нам необходима поддержка как европейцев, так и американцев. И мы должны принять, что у администрации Трампа новое видение и новые идеи относительно трансатлантических отношений.
