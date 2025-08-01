Історична драма "Нюрнберг" — чому її варто переглянути кожному

Незабаром на великі екрани вийде довгоочікувана історична драма "Нюрнберг" (Nuremberg), яка розповість про судовий процес над одним з головних злочинців нацистського режиму Германом Герінгом. Стрічку створила кінокомпанія Sony Pictures.

Перший трейлер "Нюрнберга" уже в мережі

Нова історична драма розповість про американського психіатра Дугласа Келлі.

Його ключове завдання — опитування нацистських в'язнів для визначення того, чи придатні вони постати перед судом.

Таким чином життя зіштовхує головного героя з один з організаторів терору в Німеччині та на окупованих нею територіях, президентом Рейхстагу і віце-фюрером Германом Герінгом.

Цей фільм є дійсно актуальним для українських глядачів, які щоденно спостерігають за російським терором, а також потерпають від його наслідків.

Германа Герінга у фільмі зіграв талановитий голлівудський актор Расселу Кроу ("Гладіатор", "Ігри розуму", "Екзорцист Ватикану"), тоді як Келлі зіграв лауреат "Оскара" Рамі Малек ("Богемна рапсодія", "007: Не час помирати", "Аматор", серіал "Містер Робот").