Історична драма "Нюрнберг" — чому її варто переглянути кожному

Незабаром на великі екрани вийде довгоочікувана історична драма "Нюрнберг" (Nuremberg), яка розповість про судовий процес над одним з головних злочинців нацистського режиму Германом Герінгом. Стрічку створила кінокомпанія Sony Pictures.
Головні тези:
- Головна роль дісталася оскароносному Расселу Кроу.
- У прокат фільм вийде в листопаді 2025 року.
Перший трейлер "Нюрнберга" уже в мережі
Нова історична драма розповість про американського психіатра Дугласа Келлі.
Його ключове завдання — опитування нацистських в'язнів для визначення того, чи придатні вони постати перед судом.
Таким чином життя зіштовхує головного героя з один з організаторів терору в Німеччині та на окупованих нею територіях, президентом Рейхстагу і віце-фюрером Германом Герінгом.
Цей фільм є дійсно актуальним для українських глядачів, які щоденно спостерігають за російським терором, а також потерпають від його наслідків.
Германа Герінга у фільмі зіграв талановитий голлівудський актор Расселу Кроу ("Гладіатор", "Ігри розуму", "Екзорцист Ватикану"), тоді як Келлі зіграв лауреат "Оскара" Рамі Малек ("Богемна рапсодія", "007: Не час помирати", "Аматор", серіал "Містер Робот").
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