Историческая драма "Нюрнберг" — почему ее стоит посмотреть каждому
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Культура
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Историческая драма "Нюрнберг" — почему ее стоит посмотреть каждому

Первый трейлер "Нюрнберга" уже в сети
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Источник:  online.ua

В скором времени на большие экраны выйдет долгожданная историческая драма "Нюрнберг" (Nuremberg), которая расскажет о судебном процессе над одним из главных преступников нацистского режима Германом Герингом.

Главные тезисы

  • Главная роль досталась оскароносному Расселу Кроу.
  • В прокат фильм выйдет в ноябре 2025 года.

Первый трейлер "Нюрнберга" уже в сети

Новая историческая драма расскажет об американском психиатре Дугласе Келли.

Его ключевая задача — опрос нацистских заключенных для определения того, пригодны ли они предстать перед судом.

Таким образом жизнь сталкивает главного героя с одним из организаторов террора в Германии и на оккупированных ею территориях, президентом Рейхстага и вице-фюрером Германом Герингом.

Этот фильм действительно актуален для украинских зрителей, которые ежедневно наблюдают за российским террором, а также страдают от его последствий.

Германа Геринга в фильме сыграл талантливый голливудский актер Расселу Кроу ("Гладиатор", "Игры разума", "Экзорцист Ватикана"), тогда как Келли сыграл лауреат "Оскара" Рами Малек ("Богемная рапсодия", "007: Не время умирать").

Режиссером фильма выступил американец Джеймс Вандербильт, наиболее известный как сценарист фильмов "Зодиак" Дэвида Финчера, "Новый Человек-паук" Марка Уэбба и "Крик 5" Тайлера Джиллетта.

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