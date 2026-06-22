"Історія іграшок 5" б'є рекорди касових зборів 2026 року

Новий анімаційний фільм "Історія іграшок 5" від Disney та Pixar встановив рекорд 2026 року за стартовими касовими зборами.

"Історія іграшок 5" заробила 312 млн дол за перший вікенд

За перший вікенд стрічка заробила 160 млн дол у США та ще 152 млн дол на міжнародних ринках, довівши світові збори до 312 млн дол.

Таким чином фільм випередив попереднього лідера року — "Супер Маріо Галактика в кіно", який у квітні стартував із результатом $130,9 мільйона на американському ринку. Також це найуспішніший дебют в історії франшизи "Історія іграшок": четверта частина у 2019 році зібрала $120,9 мільйона за перший вікенд.

Глядачі високо оцінили новий фільм, надавши йому рейтинг "A" за шкалою CinemaScore. Режисером стрічки став Ендрю Стентон, який раніше працював над попередніми проєктами Pixar.

"Історія іграшок 5" стартувала в прокаті 19 червня (в Україні — 18 червня).

П'ята частина культової анімаційної франшизи Pixar та Disney починається з улюблених іграшок Базза Лайтера (Тім Аллен), Вуді (Том Генкс) та Джессі (Джоан К'юсак) через кілька років після подій четвертого фільму (озвучує Грета Лі). Поширити

Цього разу вони стикаються з екзистенційною загрозою, яку технології створили для ігрового процесу, представленою розумним пристроєм Lilypad.

Тим часом науково-фантастичний фільм Стівена Спілберга "День істини" у другий вікенд прокату втратив понад 60 % зборів. Очікують, що за вихідні він заробить близько $17 мільйонів, а його загальні світові збори перевищать $160 мільйонів.

Продовжує успішний прокат і трилер "Одержимість", який за шість тижнів зібрав понад $300 мільйонів у світі. Стрічка вже стала найкасовішим релізом в історії студії Focus Features.

Серед інших успішних релізів — горор "Залаштунки. Backrooms", чиї світові збори перевищили $300 мільйонів, а також нові прем'єри "Левіт" та "Смерть Робіна Гуда" з Г'ю Джекманом у головній ролі.

Крім того, комедія жахів "Дуже страшне кіно" подолала позначку в $200 мільйонів світових зборів.