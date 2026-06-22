"История игрушек 5" бьет рекорды кассовых сборов 2026 года

Новый анимационный фильм "История игрушек 5" от Disney и Pixar установил рекорд 2026 года по стартовому кассовому сбору.

"История игрушек 5" заработала 312 млн долл за первый уикенд

За первый уикенд лента заработала 160 млн долл. в США и еще 152 млн долл. на международных рынках, доведя мировые сборы до 312 млн долл.

Таким образом, фильм опередил предыдущего лидера года — "Супер Марио Галактика в кино", который в апреле стартовал с результатом $130,9 миллиона на американском рынке. Также это самый успешный дебют в истории франшизы "История игрушек": четвертая часть в 2019 году собрала $120,9 миллиона за первый уик-энд.

Зрители высоко оценили новый фильм, предоставив ему рейтинг "A" по шкале CinemaScore. Режиссером ленты стал Эндрю Стентон, ранее работавший над предыдущими проектами Pixar.

"История игрушек 5" стартовала в прокате 19 июня (в Украине — 18 июня).

Пятая часть культовой анимационной франшизы Pixar и Disney начинается с любимых игрушек Базза Лайтера (Тим Аллен), Вуди (Том Генкс) и Джесси (Джоан Кьюсак) спустя несколько лет после событий четвертого фильма (озвучивает Грета Ли). Поделиться

На этот раз они сталкиваются с экзистенциальной угрозой, которую технологии создали для игрового процесса, представленного умным устройством Lilypad.

Между тем, научно-фантастический фильм Стивена Спилберга "День истины" во второй уикенд проката потерял более 60 % сборов. Ожидается, что за выходные он заработает около $17 миллионов, а его общее мировое собрание превысит $160 миллионов.

Продолжает успешный прокат и триллер "Одержимость", за шесть недель собравший более $300 миллионов в мире. Лента уже стала самым кассовым релизом в истории студии Focus Features.

Среди других успешных релизов — горор "Залаты. Backrooms", чье мировое собрание превысило $300 миллионов, а также новые премьеры "Левит" и "Смерть Робина Гуда" с Хью Джекманом в главной роли.

Кроме того, комедия ужасов "Очень страшное кино" преодолела отметку в $200 миллионов мировых собраний.