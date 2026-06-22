"История игрушек 5" бьет рекорды кассовых сборов 2026 года

Новый анимационный фильм "История игрушек 5" от Disney и Pixar установил рекорд 2026 года по стартовому кассовому сбору.
Главные тезисы
- Фильм “История игрушек 5” установил рекорд 2026 года по стартовому кассовому сбору - 312 млн долларов за первый уикенд.
- Режиссером ленты является Эндрю Стентон из Pixar. Зрители оценили фильм высоко, присвоив рейтинг “A”.
"История игрушек 5" заработала 312 млн долл за первый уикенд
За первый уикенд лента заработала 160 млн долл. в США и еще 152 млн долл. на международных рынках, доведя мировые сборы до 312 млн долл.
Таким образом, фильм опередил предыдущего лидера года — "Супер Марио Галактика в кино", который в апреле стартовал с результатом $130,9 миллиона на американском рынке. Также это самый успешный дебют в истории франшизы "История игрушек": четвертая часть в 2019 году собрала $120,9 миллиона за первый уик-энд.
Зрители высоко оценили новый фильм, предоставив ему рейтинг "A" по шкале CinemaScore. Режиссером ленты стал Эндрю Стентон, ранее работавший над предыдущими проектами Pixar.
"История игрушек 5" стартовала в прокате 19 июня (в Украине — 18 июня).
На этот раз они сталкиваются с экзистенциальной угрозой, которую технологии создали для игрового процесса, представленного умным устройством Lilypad.
Между тем, научно-фантастический фильм Стивена Спилберга "День истины" во второй уикенд проката потерял более 60 % сборов. Ожидается, что за выходные он заработает около $17 миллионов, а его общее мировое собрание превысит $160 миллионов.
Продолжает успешный прокат и триллер "Одержимость", за шесть недель собравший более $300 миллионов в мире. Лента уже стала самым кассовым релизом в истории студии Focus Features.
Среди других успешных релизов — горор "Залаты. Backrooms", чье мировое собрание превысило $300 миллионов, а также новые премьеры "Левит" и "Смерть Робина Гуда" с Хью Джекманом в главной роли.
Кроме того, комедия ужасов "Очень страшное кино" преодолела отметку в $200 миллионов мировых собраний.
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