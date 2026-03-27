Вселенная "Властелина колец" пополнится новыми фильмами

Источник:  Deadline

Вселенная "Властелина колец" продолжает расширяться. Как удалось узнать журналистам, в скором будущем его дополнят сразу два новых фильма.

Главные тезисы

  • Предыдущее название первого фильма – "Властелин колец: Тень прошлого".
  • Еще одну часть планируют назвать "Властелин колец: Охота на Голлума".

Согласно данным издания Deadline, за реализацию этих проектов возьмется американский ведущий Стивен Колбер.

Именно он настроен на экранизацию нового фильма по мотивам "Властелина колец" от New Line Cinema и Warner Bros.

Скорее всего, эту часть назовут "Властелин колец: Тень прошлого".

Сам Колбер официально подтвердил, что фильм будет основан на восьмой главе "Братства кольца" — "Тумани на Барроу-Даунс": хоббиты попадают в ловушку Барроу-вайта в неестественном тумане.

Более того, указано, что поклонники серии в конце концов увидят на экранах персонажа, которого не было в предыдущих фильмах, — это Том Бобадил.

Также идет подготовка к экранизации фильма "Властелин колец: Охота на Голлума".

За режиссерскую работу возьмется Энди Серкис, сыгравший этого персонажа, а сценарий адаптируют Уолш, Бойенс, Арти Папагеоргиу и Фиби Гиттинс.

Премьера фильма намечена на 17 декабря 2027 года. Ранее сообщалось, что в нем может сыграть звезда "Титаника" Кейт Уинслет.

