Всесвіт "Володаря перснів" поповниться новими фільмами

Всесвіт "Володаря перснів" продовжує розширюватися. Як вдалося дізнатися журналісатам, у недалекому майбутньому його доповнять одразу два нових фільми.

Всесвіт "Володаря перснів" стає дедалі масштабнішим

Згідно з даними видання Deadline, за реалізацію цих проєктів візьметься американський ведучий Стівен Колбер.

Сам він налаштований на екранізацію нового фільму за мотивами "Володаря перснів" від New Line Cinema та Warner Bros.

Найімовірніше, цю частину назвуть "Володар перснів: Тінь минулого".

Сам Колбер офіційно підтвердив, що фільм буде заснований на восьмому розділі "Братства кільця" — "Тумані на Барроу-Даунс": хоббіти потрапляють у пастку Барроу-вайта в неприродному тумані.

Ба більше, вказано, що шанувальники серії врешті-решт побачать на екранах персонажа, якого не було в попередніх фільмах, — це Том Бомбаділ.

Також триває підготовка до екранізації фільму "Володар перснів: Полювання на Голлума".

За режисерську роботу візьметься Енді Серкіс, який зіграв цього персонажа, а сценарій адаптують Волш, Бойенс, Арті Папагеоргіу та Фібі Гіттінс.