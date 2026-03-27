Всесвіт "Володаря перснів" поповниться новими фільмами

Категорія
Культура
Дата публікації

Джерело:  Deadline

Всесвіт "Володаря перснів" продовжує розширюватися. Як вдалося дізнатися журналісатам, у недалекому майбутньому його доповнять одразу два нових фільми.

Головні тези:

  • Попередня назва першой стрічки – "Володар перснів: Тінь минулого". 
  • Другу стрічку планують назвати "Володар перснів: Полювання на Голлума".

Всесвіт "Володаря перснів" стає дедалі масштабнішим

Згідно з даними видання Deadline, за реалізацію цих проєктів візьметься американський ведучий Стівен Колбер.

Сам він налаштований на екранізацію нового фільму за мотивами "Володаря перснів" від New Line Cinema та Warner Bros.

Найімовірніше, цю частину назвуть "Володар перснів: Тінь минулого".

Сам Колбер офіційно підтвердив, що фільм буде заснований на восьмому розділі "Братства кільця"  — "Тумані на Барроу-Даунс": хоббіти потрапляють у пастку Барроу-вайта в неприродному тумані.

Ба більше, вказано, що шанувальники серії врешті-решт побачать на екранах персонажа, якого не було в попередніх фільмах, — це Том Бомбаділ.

Також триває підготовка до екранізації фільму "Володар перснів: Полювання на Голлума".

За режисерську роботу візьметься Енді Серкіс, який зіграв цього персонажа, а сценарій адаптують Волш, Бойенс, Арті Папагеоргіу та Фібі Гіттінс.

Прем'єра фільму запланована на 17 грудня 2027 року. Раніше повідомлялося, що у ньому може зіграти зірка "Тітаніка" Кейт Вінслет.

Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?