Історія розвитку Землі має приховану логіку та часові межі

Тривалий період часу наукова спільнота була переконана в тому, що геологічна хронологія нашої планети — це лише хаотична послідовністю катаклізмів, еволюційних стрибків та інших подій. Однак, як виявилося, вони помилялися.
Земля живе за певним сценарієм
Нове масштабне дослідження відбувалося під керівництвом професора Андрія Спірідонова з Вільнюського університету, повідомляє Dailygalaxy.com.
Його команда неочікувано для всіх дійшла висновку, що глибока історія Землі відповідає точному та структурованому математичному шаблону.
У межах свого аналізу науковці уважно вивчили кілька геологічних часових ліній.
У результаті вони виявили чіткі групи, коли виникали геологічні часові межі.
За словами авторів дослідження, за цими кластерами стоїть концепція, відома як мультифрактали.
Що важливо розуміти, йдеться про математичні структури, де візерунки повторюються в різних часових масштабах.
Науковці врешті-решт зрозуміли, що інтервали між ключовими подіями в історії Землі підпорядковуються цій логіці.
