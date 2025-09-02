Історія розвитку Землі має приховану логіку та часові межі
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Історія розвитку Землі має приховану логіку та часові межі

Земля живе за певним сценарієм
Джерело:  online.ua

Тривалий період часу наукова спільнота була переконана в тому, що геологічна хронологія нашої планети — це лише хаотична послідовністю катаклізмів, еволюційних стрибків та інших подій. Однак, як виявилося, вони помилялися.

Головні тези:

  • Дослідницька група вивчила кілька геологічних часових ліній.
  • Дізнайтеся, що таке мультифрактали та яку роль вони відіграють.

Земля живе за певним сценарієм

Нове масштабне дослідження відбувалося під керівництвом професора Андрія Спірідонова з Вільнюського університету, повідомляє Dailygalaxy.com.

Його команда неочікувано для всіх дійшла висновку, що глибока історія Землі відповідає точному та структурованому математичному шаблону.

У межах свого аналізу науковці уважно вивчили кілька геологічних часових ліній.

У результаті вони виявили чіткі групи, коли виникали геологічні часові межі.

Замість рівномірного розташування, ці межі з'являлися у щільно упакованих кластерах, після яких слідували тривалі періоди відносного спокою.

За словами авторів дослідження, за цими кластерами стоїть концепція, відома як мультифрактали.

Що важливо розуміти, йдеться про математичні структури, де візерунки повторюються в різних часових масштабах.

Науковці врешті-решт зрозуміли, що інтервали між ключовими подіями в історії Землі підпорядковуються цій логіці.

Щоб пояснити цю закономірність, команда розробила нову модель, яка передбачає, що основні події вкладені одна в одну в багаторівневу ієрархію. Менші порушення знаходяться всередині більших, а процес поширюється на геологічний час. Це означає, що навіть найекстремальніші зміни планети можуть бути частиною ширшої, передбачуваної системи.

Більше по темі

Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Мозок перетворився на скло. Учені оприлюднили висновки нового дослідження
мозок
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
50% сучасних людей генетично походять з України — дослідження
розкопки
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
"Невдалі зірки". Астрономи здійснили унікальне дослідження туманності Полум'я
зірки

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?