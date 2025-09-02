История развития Земли имеет скрытую логику и временные рамки

Долгое время научное сообщество было убеждено в том, что геологическая хронология нашей планеты — это лишь хаотическая последовательность катаклизмов, эволюционных скачков и других событий. Однако, как выяснилось, они ошибались.
Земля живет по определенному сценарию
Новое масштабное исследование проходило под руководством профессора Андрея Спиридонова из Вильнюсского университета, сообщает Dailygalaxy.com.
Его команда неожиданно для всех пришла к выводу, что глубокая история Земли соответствует точному и структурированному математическому шаблону.
В рамках анализа ученые внимательно изучили несколько геологических временных линий.
В результате они обнаружили четкие группы, когда возникали геологические временные рамки.
По словам авторов исследования, за этими кластерами стоит концепция, известная как мультифракталы.
Что важно понимать, речь идет о математических структурах, где узоры повторяются в разных временных масштабах.
Ученые наконец поняли, что интервалы между ключевыми событиями в истории Земли подчиняются этой логике.
