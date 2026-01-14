Історик розкрив таємницю портрету Анни Болейн

Анна Болейн — королева-консорт Англії, друга дружина Генріха VIII та мати Єлизавети I. Саме вона була однією з головних фігур в політичних і релігійних потрясіннях, які ознаменували початок Англійської реформації. Навколо відомого портрета Анни Болейн досі не вщухають дискусії, а історик Оуен Еммерсон вирішив підлити масла у вогонь.
Головні тези:
- Як відомо, Анну Болейн стратили за державну зраду та перелюб.
- У той час активно ширилися чутки, що Єлизавета не була дочкою Генріха VIII, тому ретроспективно її зображали як Тюдора.
Що не так з портретом Анни Болейн
Оуен Еммерсон звертає увагу на те, що картина, автором якої є Леонардо да Вінчі, була написана через 50 років після страти Анни Болейн.
Історик схиляється до думки, що вона була спеціально написана з ключовими рисами схожості між Єлизаветою I та її матір’ю, щоб надати Єлизаветі додаткової легітимності як монарху.
Що важливо розуміти, у контексті правління Єлизавети схожість на її родину мала справді вагоме значення та повинна була суттєво укріпити її владу.
У той історичний період вона потрапила під жорсткий тиск з боку католицької церкви, що могло загрожувати її владі.
