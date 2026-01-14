Историк раскрыл тайну портрета Анны Болейн
Историк раскрыл тайну портрета Анны Болейн

Что не так с портретом Анны Болейн
Читати українською
Источник:  The Independent

Анна Болейн – королева-консорт Англии, вторая жена Генриха VIII и мать Елизаветы I. Именно она была одной из главных фигур в политических и религиозных потрясениях, ознаменовавших начало Английской реформации. Вокруг известного портрета Анны Болейн до сих пор не утихают дискуссии, а историк Оуэн Эммерсон решил подлить масла в огонь.

Главные тезисы

  • Как известно, Анну Болейн казнили за государственную измену и прелюбодеяние.
  • В то время активно ходили слухи, что Елизавета не была дочерью Генриха VIII, поэтому ретроспективно ее изображали как Тюдора.

Что не так с портретом Анны Болейн

Оуэн Эммерсон обращает внимание на то, что картина, автором которой является Леонардо да Винчи, была написана 50 лет спустя после казни Анны Болейн.

Историк склоняется к мнению, что она была специально написана с ключевыми чертами сходства между Елизаветой I и ее матерью, чтобы придать Елизавете дополнительную легитимность как монарху.

Фото: wikimedia.org

Что важно понимать, в контексте правления Елизаветы сходство с ее семьей имело действительно важное значение и должно было существенно укрепить ее власть.

В этот исторический период она попала под жесткое давление со стороны католической церкви, что могло угрожать ее власти.

Именно в это время на нескольких портретах Анны Болейн появилась закономерность, на которой она особенно похожа на свою дочь. По мнению доктора Эммерсона, это было хитрым шагом, чтобы продвинуть легитимность Елизаветы, оглядываясь в прошлое, чтобы попытаться укрепить ее претензии на трон.

